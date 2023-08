Man smokkelde iPhones in China

De man had de iPhones met tape vastgemaakt onder zijn shirt en in zijn broekspijpen, schrijft de Chinese publicatie cnBeta. Hij dacht bij de douane weg te komen door in de rij ‘Niets aan te geven’ te gaan staan, maar daar merkte het personeel een wat vreemde loophouding op. Hij werd uit de rij gehaald en moest zijn buit prijsgeven. Mogelijk volgen er nog strafrechtelijke acties. Het gebeurt wel vaker dat mensen proberen om iPhones en andere luxe goederen binnen te smokkelen in China. Soms gaat het om dure horloges, soms om technische onderdelen zoals processoren en opslagmedia.



Vorige maand werd nog iemand gepakt die 306 vastgeplakte CPU’s naar China probeerde te smokkelen. De reden is niet zozeer dat deze producten niet verkrijgbaar zijn in China, maar dat de importheffingen vrij hoog zijn. Daardoor kunnen mensen een hoop besparen door de aangifte bij de douane te omzeilen. De smokkkelaars lopen daarbij een extra risico, want omdat het vaak om een grote hoeveelheid producten gaat valt het al snel op.

Heeft het omgekeerd zin om iPhones vanuit China te smokkelen? Op zich wel, als het om prijs gaat. China staat in ons overzicht ‘iPhone in het buitenland kopen‘ op de vierde plek qua prijs, achter de Japan, de VS en Canada. Het punt is wel dat de iPhones die in China worden verkocht, zijn aangepast met beperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Zo wordt eSIM niet ondersteund en kun je geen FaceTime met groepen delen. Ook het linken naar een FaceTime-gesprek is op iPhone-modellen uit China uitgeschakeld, ook als je je in een andere regio bevindt. Daarnaast gelden er nog meer beperkingen, waardoor ze wat ons betreft geen goede keuze zijn. Daar komt bovenop dat je je in China gekochte iPhones bij de douane in Europa moet aangeven en ze niet om je been te plakken met tape.