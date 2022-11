Aqara heeft een Smart Pet Feeder uitgebracht, waarmee je je huisdier kunt voorzien van voer. Handig als je even de deur uit moet - al is het natuurlijk niet de bedoeling dat je je hond of kat langere tijd alleen laat.

Aqara Smart Pet Feeder C1

De Aqara Smart Pet Feeder is bedoeld voor honden en katten en werkt met spraakopdrachten via Siri, Alexa en Google Assistent. Je kunt ook vooraf voedermomenten inplannen, op afstand eten geven of alles regelen met lokale automatiseringen. Het apparaat werkt met Zigbee 3.0 en is vanaf nu verkrijgbaar in Europa en Noord Amerika. Ook handig voor vergeetachtige baasjes!



Vind het eten geven aan je huisdier een gezellig sociaal gebeuren, dan moet je dat vooral blijven doen. Maar lukt het niet om je huisdier altijd op tijd eten te geven, dan kun je dit ook door de Aqara Smart Pet Feeder laten doen. Zo zorg je dat je huisdier altijd op hetzelfde moment te eten krijgt. In de Aqara Home-app kun je een schema aanmaken. De bediening op afstand kan van pas komen als je vertraging hebt of in de file staat, terwijl je kat thuis zit te verhongeren en wel weer zin heeft in een nieuwe lading brokjes. Verder kan zo’n voedermachine handig zijn voor baasjes die in een rolstoel zitten of bedlegerig zijn, waardoor ze niet zo makkelijk met hondenbrokken kunnen strooien.



Gecombineerd met een Aqara-camera en -bewegingssensor heeft je huisdier niets meer te verbergen.

Als je kijkt hoeveel automatische voerbakken er op Bol.com staan, moet er wel een gigantische markt voor zijn. Overigens kosten die niet-slimme varianten meestal rond de 80 euro, terwijl je voor de Aqara Smart Pet Feeder rond de 100 euro kwijt bent. Met een speciale code krijg je momenteel 10% korting op de winkelprijs van €109,- (details lees je aan het einde van dit artikel).

Automatiseren met IFTTT en Aqara

De Aqara Smart Pet Feeder kan ook worden geautomatiseerd met IFTTT of met het smart home-systeem van Aqara. Daarbij kun je het apparaat bijvoorbeeld koppelen met een Aqara beveiligingscamera, zodat er een opname start zodra het voer in de bak valt. Dit kan leuke filmpjes opleveren van gretig toesnellende katten en honden. Je kunt dan ook meteen zien of het bakje wel schoon op gaat. Je kunt ook een bewegingssensor gebruiken om te kijken of er een huisdier in de buurt is. Zo niet, dan wordt het eten nog even uitgesteld. Je krijgt een herinnering dat er op een later moment nog wel gegeten moet worden.

De Pet Feeder C1 heeft een inhoud van 4 liter, wat neerkomt op ongeveer 1,7 kilo honden- of kattenvoer. Aqara denkt dat het vooral voor katten en kleinere honden ideaal is. Heb je een kat met een gewicht van 4 kilo, dan kun je daarmee ongeveer een maand vooruit. Opladen doe je via de usb-a-poort, maar je kunt er ook batterijen (LR20) in stoppen zodat het werkt als de stroom uitvalt. Het voederschema wordt lokaal ingesteld, zodat het ook werkt als je geen internetverbinding hebt of als de hub kapot gaat. De batterij gaat twee maanden mee, op basis van één voederbeurt per dag.

Omdat dit een slimme voermachine is kun je ook alles bijhouden: je krijgt statistieken om te zien hoeveel je huisdier heeft gegeten. In de Aqara Home-app kun je aangeven hoeveel calorieën per gram in het type voer zit, zodat je de energieconsumptie makkelijk kunt regelen.

Verkrijgbaarheid en prijs Aqara Smart Pet Feeder

Aqara geeft momenteel 10% korting op de Pet Feeder C1 via Amazon. Je kunt hiervoor de code UKEUPFC1 gebruiken bij Amazon Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en hebt daarvoor de tijd tot 17 november. De normale winkelprijs in Duitsland is €109,-. We hebben de voederautomaat ook gespot bij Amazon Nederland, maar daar is ‘ie nog niet te bestellen. Wil je eerst weten wat je koopt, dan heeft HomeKitNews een uitgebreide review.

Meer over het merk Aqara lees je in onze gids.