Platte Digital Crown herkent gebaren

De Digital Crown is een karakteristieke eigenschap van de Apple Watch. Sinds dag 1 gebruik je deze fysieke knop om te scrollen. Ook kun je ermee tussen apps wisselen en terugkeren naar je wijzerplaat. Bovenal gebruik je hem voor het maken van een ECG op de Apple Watch. Misschien is Apple van plan deze knop weg te halen en te vervangen met een platte sensor.



Het patent beschrijft hoe er zonder fysieke draaiknop één of twee extra sensoren kunnen worden ingebouwd. In de huidige Apple Watch Series 5 zit alleen een sensor om de ECG te maken. Apple schrijft dat er bijvoorbeeld een lichtsensor, optische sensor, vochtigheidssensor, thermometer en meer in zouden kunnen.

Het is misschien jammer als we in de toekomst dat kenmerkende ronde draaiknopje niet meer zullen terugzien. Toch zit er wel een aantal voordelen aan het schrappen van de knop. Allereerst bespaart het ruimte in je Apple Watch, want aan de binnenkant is ook ruimte nodig. Op zo’n kleine schaal kan dat al een verschil maken. Ten tweede kan er zo minder kapotgaan aan het horloge. Hoe minder bewegende onderdelen, hoe kleiner de kans op hardware defecten.

Zoals te zien op de bovenstaande schets wordt de Apple Watch hiermee vlak aan beide kanten. Door veegbewegingen over de sensor te maken zou je kunnen scrollen door de interface. Deze belangrijke functie zal Apple niet elimineren.

Horlogebandje die zich automatisch verstelt

Een ander onderdeel van het patent beschrijft hoe één van de uitvinders een manier heeft bedacht waarop horlogebandjes zich automatisch kunnen aanpassen aan de pols. Sommige bandjes kunnen door de dag heen anders gaan zitten. Ook als je je pols beweegt kunnen sommige bandjes minder fijn zitten, zo valt te lezen.

Hoe het precies moet werken is niet duidelijk, maar deze nieuwe bandjes zouden een constante spanning moeten bieden. Dat zorgt voor meer comfort. Het bandje gaat mee met de bewegingen van de pols als dat nodig is. Een ander voordeel is dat sensoren aan de onderkant van het horloge betrouwbaarder werken omdat ze altijd op dezelfde plek op de pols zitten. Apple heeft al eerder een patent voor een Apple Watch-bandje dat altijd past ingediend.

Natuurlijk zijn dit maar patentaanvragen. Hoewel Apple de kennis in huis heeft betekent dat niet dat we het ook daadwerkelijk gaan terugzien. Het geeft wel een interessant kijkje in de wereld van Apple’s ontwikkelingsafdeling. Ben je benieuwd wat je dan wél nu al kunt doen met de knoppen van je Apple Watch? Bekijk dan ons complete overzicht van de Apple Watch bediening.