iCulture Vandaag: dit was donderdag 30 januari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 30 januari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

In deze nieuwe editie van de iCulture Vandaag lees je over onze Fantastical 3 review. De populaire agenda-app is helemaal vernieuwd, maar hoe bevalt dat? Wat zijn de verbeteringen en voor wie is de app de beste keuze? Ook kwam vandaag het nieuws dat Apple een boete van 1 miljard moet betalen voor patentschending en moeten Apple Stores in China sluiten door het Coronavirus. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



