Voor gamers zijn YouTube en Twitch belangrijke platformen als het gaat om filmpjes van games. Op YouTube vind je vaak de nieuwste trailers, terwijl andere spelers op Twitch veelal livestreams plaatsen. Beide diensten vind je op de Apple TV, maar ontwikkelaar Stephane Gerardot vond dat er nog wat ontbrak. Daarom maakte hij de app Best Game Trailers voor de Apple TV. In de app bekijk je de nieuwste trailers van heel veel games.



Best Game Trailers: nieuwe app voor Apple TV

De trailers zijn allemaal afkomstig van IGDB, een online database over games die door de community beheerd wordt. Het menu van de app bestaat uit een aantal schermen, waaronder nieuwe releases, aankomende titels, categorieën en populaire games. De games worden als filmposters gerangschikt, waarna je er meer over kunt lezen op de specifieke gamepagina. Vanuit die pagina start je de trailers, maar je voegt de game ook toe aan bijvoorbeeld je wensenlijst.

De app bevat ook een uitgebreide zoekfunctie, zodat je ook eenvoudig naar een specifieke game kan zoeken. Als je alleen fan bent van de Nintendo Switch, Xbox One of PlayStation 4, dan kan je dit aangeven in de instellingen. Je ziet dan alleen games voor de spelcomputer die jij aangevinkt hebt. Naast de drie spelcomputers ondersteunt de app iOS, Android, Steam, PC en nog een aantal andere platformen. Wat je smaak ook is, je vindt er dus altijd wel trailers van games voor jouw favoriete spelcomputer.

De app ondersteunt trailers in maximaal 1080p. 4K wordt helaas niet ondersteund. De ontwikkelaar heeft het wel geprobeerd, maar het is nog niet gelukt om dit goed te implementeren. De app toont ook schermvullende previews op het beginscherm van de Apple TV, zoals Apple’s eigen TV-app bijvoorbeeld ook doet. Best Game Trailers kost €1,09, maar is wel geheel reclamevrij.

