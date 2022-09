Als je op zoek bent naar één van de nieuwste Apple Watch-modellen, dan kom je ongetwijfeld uit bij de Apple Watch Series 8 of Apple Watch Ultra. Het zijn twee van de drie nieuwste modellen van 2022 en de twee hebben een groot prijsverschil. Maar waar zit dat prijsverschil precies? Hoe verschillen de Apple Watch Ultra vs de Apple Watch Series 8 qua functies van elkaar? In dit artikel laten we het je zien.

Verschillen Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra

Er zijn veel verschillen tussen de Apple Watch Series 8 enerzijds en de Apple Watch Ultra anderzijds. De Apple Watch Ultra is vooral bedoeld voor fanatieke sporters of mensen die op zoek zijn naar een stevig en groot horloge. Maar behalve de doelgroep zijn er nog veel meer verschillen. Dit zijn de belangrijkste:

#1 Formaten: de Apple Watch Ultra is groot

Belangrijk bij het kiezen van een nieuwe Apple Watch, is de keuze voor het formaat. De Apple Watch Series 8 is er in twee formaten: 41mm en 45mm. De Apple Watch Ultra is er maar in één formaat, namelijk 49mm. Maar let op, want het formaat slaat niet op het scherm, maar de hoogte van de kast. De 49mm-versie is dus een stuk groter dan de kleinste Apple Watch Series 8 van 41mm. Als je een hele kleine pols hebt, ziet de grotere Apple Watch Ultra er bij jou misschien wat gek uit. We adviseren dan ook altijd om het formaat te proberen in de winkel als je twijfelt of de Apple Watch Ultra voor jou niet veel te groot is. Lees ook onze gids over het kiezen van het juiste Apple Watch-formaat, waarin we ook dieper in gaan op de polsomtrek.

#2 Scherm Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra

Qua scherm zitten er allerlei verschillen tussen de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Ultra. Allereerst het formaat: de Apple Watch Series 8 is er met een beeldoppervlak van 904mm2 (41mm) en 1143mm2 (45mm), terwijl de Apple Watch Ultra een beeldoppervlak van 1164mm2 heeft op het 49mm-model. Daardoor is het scherm van de Apple Watch Ultra een stukje groter dan dat van de grootste Apple Watch Series 8, al vinden we het verschil niet enorm groot. De Apple Watch Series 8 heeft een resolutie van 352 x 430 pixels (41mm) en 396 x 484 pixels (45mm), terwijl de Apple Watch Ultra een resolutie heeft van 410 x 502 pixels.

Maar behalve het formaat en de resolutie, is er ook nog wat anders dat meespeelt: de maximale helderheid. De Apple Watch Ultra is met 2000 nits maximale helderheid tot twee keer helderder dan de Apple Watch Series 8 (1000 nits). Daarnaast heeft de Apple Watch Ultra nog een nachtmodus, die het scherm helemaal zwart maakt met rode elementen. Dat is vooral handig bij weinig licht. Een ander belangrijk detail is dat het scherm van de Apple Watch Ultra helemaal plat is, terwijl dit bij de Apple Watch Series 8 gebogen naar de rand toe loopt. Het scherm van de Apple Watch Series 8 is daardoor vanaf de zijkant wel iets beter af te lezen.

Verschillen scherm Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra Apple Watch Series 8 (41mm) Apple Watch Series 8 (45mm) Apple Watch Ultra (49mm) Type LTPO OLED always-on Retina-display LTPO OLED always-on Retina-display LTPO OLED always-on Retina-display Pixels 352 x 430 396 x 484 410 x 502 Beeldoppervlak 904 mm2 1143 mm2 1164 mm2 Maximale helderheid 1000 nits 1000 nits 2000 nits Nachtmodus – – √

#3 Design Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra

Het andere grote verschil zit hem in het design. De Apple Watch Series 8 is qua ontwerp een stuk subtieler, terwijl de Apple Watch Ultra wat robuuster en grover gebouwd is. Dat zie je aan de Digital Crown: de inkepingen bij de draaiknop zijn bij de Apple Watch Ultra een stuk groter. Ook is de zijknop in een uitstekend stukje verwerkt dat van de zijkant af staat. Dit maakt hem makkelijker te bedienen met handschoenen, maar ziet er tegelijkertijd dus ook wat grover uit. Verder bestaat het design bij zowel de Apple Watch Series 8 als de Apple Watch Ultra uit afgeronde zijkanten. Geen van de modellen hebben dus platte zijkanten.

Wat betreft de gebruikte materialen zijn er ook verschillen. De Apple Watch Series 8 is er in aluminium en roestvrij staal, terwijl de Apple Watch Ultra er alleen in titanium is. De Apple Watch Ultra is er bovendien alleen in een neutrale kleur titanium (beetje tussen zilver en sterrenlicht in), terwijl je bij de Apple Watch Series 8 kan kiezen uit maar liefst vier kleuren: middernacht, sterrenlicht, zilver en rood.

Verschillen design Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra Apple Watch Series 8 (41mm) Apple Watch Series 8 (45mm) Apple Watch Ultra (49mm) Afmetingen 41 x 35 x 10,7 45 x 38 x 10,7 49 x 44 x 14,4 Gewicht (aluminium) 32 gram 38,8 gram – Gewicht (roestvrij staal) 42,3 gram 51,5 gram – Gewicht (titanium) – – 61,3 gram Materiaal • Aluminium

• Roestvrij staal • Aluminium

• Roestvrij staal • Titanium Kleuren • Middernacht

• Sterrenlicht

• Zilver

• Rood • Middernacht

• Sterrenlicht

• Zilver

• Rood • Neutraal titanium

#4 Waterbestendigheid: beide om mee te zwemmen, maar Apple Watch Ultra gaat verder

Beide Apple Watch-modellen zijn geschikt om mee te zwemmen, maar alleen de Apple Watch Ultra is geschikt voor recreatief duiken (tot 40 meter), heeft een dieptemeter en kan de watertemperatuur meten. De Apple Watch Ultra heeft een een EN13319-classificatie. Hij is daardoor ook waterbestendig tot 100 meter. De Apple Watch Series 8 heeft een waterbestendigheid tot 50 meter. Zwemmen kan dus met allebei, maar de Apple Watch Ultra moet je hebben als je veel doet aan duiken, diep de zee in gaat en meer.

#5 Batterijduur: Apple Watch Ultra aanzienlijk langer

Eén van de voordelen van de Apple Watch Ultra ten opzichte van de Apple Watch Series 8, is de langere batterijduur. De Apple Watch Ultra heeft een batterijduur tot 36 uur, terwijl de Apple Watch Series 8 tot 18 uur mee gaat. Je kunt dit in beide gevallen flink verlengen met de energiebesparingsmodus op de Apple Watch en de Apple Watch Ultra krijgt later dit najaar zelfs nog een update die de batterijduur nog verder verlengt tot 60 uur. Als je er vaak meerdaags op uit trekt zonder oplader in de buurt, dan is de Apple Watch Ultra misschien beter voor jou geschikt. De Apple Watch Ultra heeft zelfs een batterijduur van 18 uur bij uitsluitend gebruik van de mobiele dataverbinding. Maar welk model je ook kiest, je doet er in beide gevallen een ruime dag mee.

Verschillen design Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra Apple Watch Series 8 (41mm) Apple Watch Series 8 (45mm) Apple Watch Ultra (49mm) Batterijduur Tot 18 uur Tot 18 uur Tot 36 uur Snel opladen √ √ √ Energiebesparingsmodus √ √ √

#6 Overige functies: extra knop, twee speakers, betere gps op Apple Watch Ultra

Tot slot zijn er nog wat andere extra functies op de Apple Watch Ultra die je niet op de Apple Watch Series 8 vindt. Zo heeft de Apple Watch Ultra een extra actieknop aan de zijkant, die je zelf kunt programmeren. Je kunt daarmee snel een warkout starten of een stopwatch aanzetten. De knop is in een oranje coating uitgevoerd, zodat hij makkelijk te herkennen is. Daarnaast heeft de Apple Watch Ultra twee speakers in plaats van één. Deze speakers zijn 40% luider dan die van de Apple Watch Series 8. Daarmee is ook een extra functie mogelijk: je kunt een sirene laten klinken van 86 decibel, die hoorbaar is tot op 180 meter afstand. Handig als je je ergens begeeft waar geen bereik meer is.

En als je ergens bent waar je de weg niet kunt vinden, dan profiteer je alleen in de Apple Watch Ultra van de extra nauwkeurige dual-frequency gps. Dit model gebruikt de L1 en L5-types van gps, waardoor je ook tussen hoge gebouwen je exacte locatie kan bepalen. De Apple Watch Series 8 heeft alleen L1-gps. Een ander verschil om rekening mee te houden, is het verschil in Bluetooth-versie. De Apple Watch Ultra heeft Bluetooth 5.3, terwijl de Apple Watch Series 8 Bluetooth 5.0 heeft. Bluetooth 5.3 levert betere verbindingen en minder verstoringen op, al is nog niet duidelijk hoe je daar als Apple Watch-gebruiker precies van profiteert.

#7 Prijs: Apple Watch Ultra spant de kroon

De Apple Watch Ultra is momenteel de duurste Apple Watch in het assortiment. Met een adviesprijs van €999,- is het model aanzienlijk duurder dan de vanafprijs van de Apple Watch Series 8 (€499,-). Voor die prijs van de Apple Watch Ultra krijg je wel standaard de optie voor mobiele data en een groter formaat. Vergelijk je prijs met die van de grootste Apple Watch Series 8 met mobiele data, dan is het verschil een stuk kleiner. Een Apple Watch Series 8 Cellular in 45mm kost namelijk €659,-.

Overeenkomsten Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra

Naast de verschillen tussen de Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra, zijn er ook veel overeenkomsten. Beide modellen hebben dezelfde S8-chip en zijn qua prestaties aan elkaar gelijk. Functies als de ECG, saturatiemeter, valdetectie en de nieuwe crashdetectie en temperatuursensor voor het bijhouden van een cyclus en schatten van ovulatie vind je in beide modellen. Ook het kompas met backtrack, de gyroscoop, het always-on scherm en de optie voor mobiele data is beschikbaar op beide uitvoeringen. Hou er wel rekening mee dat de Apple Watch Ultra alleen beschikbaar is met mobiele data, hoewel je de functie niet per se hoeft te gebruiken (bijvoorbeeld als je provider het niet ondersteunt).

Beide modellen bieden allebei dezelfde geavanceerde Apple Watch-ervaring, voor het bijhouden van je activiteiten, tracks van je slaap. ontvangen van meldingen, gebruik van apps en nog veel meer. De Apple Watch Ultra doet daar dus alleen nog een schepje bovenop met wat extra functies die niet voor iedereen nodig zijn.

Conclusie Apple Watch Series 8 vs Apple Watch Ultra

De Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra zijn allebei goede modellen van de Apple Watch, met de beste en meest uitgebreide mogelijkheden zoals activiteiten volgen, je gezondheid in de gaten houden en meer. Maar voor echte sporters en liefhebbers van grote horloges, is de Apple Watch Ultra beter geschikt. Ga je hele marathons hardlopen, hou je van bergbeklimmen, is duiken of diepzeezwemmen je hobby of wil je een Apple Watch die langer mee gaat zonder tussentijds opladen, dan moet je de Apple Watch Ultra hebben. De extra opties komen voor jou als fanatieke sporter goed van pas. Doe je gewoon aan baantjes zwemmen, hardlopen op straat, sporten in de sportschool en wil je alleen maar je gezondheid in de gaten houden, dan kun je ook met de Apple Watch Series 8 prima uit de voeten. Er is voor jou dan geen reden om te kiezen voor de Apple Watch Ultra. Ook als je een kleinere Apple Watch wil, kun je beter voor de 41mm Apple Watch Series 8 gaan.

Ga de Apple Watch Series 8 kopen als…

…je casual sporten doet zoals hardlopen, sporten in de sportschool en zwemmen.

…je een wat slanker en strakker uiterlijk prefereert.

…je een Apple Watch in een donkerdere of juist opvallende kleur wil.

…je een Apple Watch vooral wil voor meldingen, bellen en in het algemeen je activiteiten en gezondheid bijhouden.

…je één van de nieuwste modellen in het kleinste ontwerp wil. Kies dan voor de 41mm Apple Watch Series 8.

…je niet meer uit wil geven dan €500,- tot €800,-.

Ga de Apple Watch Ultra kopen als…

…je een hele actieve sporter bent en doet aan duursport, marathons, duiken, bergbeklimmen en meer.

…je fan bent van het grovere design en het platte scherm.

…de extra functies zoals de actieknop, betere gps en luidere speakers je aanspreken.

…titanium jouw favoriete materiaal is.

…je graag een zo groot mogelijke Apple Watch wil.

…geld voor jou geen probleem is en €999,- voor een Apple Watch niet te duur is.

