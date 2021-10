In deze eerste indruk van de Apple Watch Series 7 delen we onze allereerste ervaringen met de smartwatch van 2021. Wat valt als eerste op en wat zijn de grootste verbeteringen. Maar ook: voor wie is deze upgrade het meest interessant?

Onze eerste indruk van de Apple Watch Series 7

Apple verbetert de producten elk jaar en de Apple Watch Series 7 is een typisch voorbeeld daarvan. In vergelijking met de vorige generatie is er misschien niet zoveel veranderd, maar kom je van een ouder model dan is de Series 7 een aantrekkelijke upgrade met een groter en helderder scherm, minder kans op glasbreuk en sneller opladen. Maar misschien past de Apple Watch SE ook wel bij je. In deze eerste indruk vertellen we wat er goed en slecht is aan de Apple Watch Series 7 en of het grotere scherm de moeite is.

Tekst, foto’s en eerste ervaringen: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben getest met een groene Apple Watch Series 7 met sportbandje in de kleur Klaver/Clover. Deze zijn geleend van Apple en vóór de officiële release beschikbaar gesteld voor deze test.



Apple Watch Series 7 in het kort

Apple hoeft zich als marktleider weinig zorgen te maken over de Apple Watch: dit is de bestverkochte smartwatch en het is eenvoudig om de gebruikers tevreden te houden door ‘m elk jaar weer iets beter te maken. Dit is er vernieuwd ten opzichte van vorig jaar:

Kastformaten 41mm en 45mm

Keuze uit 5 kleuren aluminium

IP6X stofbestendig

5ATM waterproof tot 50 meter

Scherm 20% groter dan Series 4 t/m 6 en 50% groter dan Series 3

Bestaande Apple Watch-bandjes passen

Stofbestendig met rating IP6X

Breukbestendiger, maar aluminium modellen nog steeds niet met saffierglas



Om het groen van de Apple Watch nog meer te benadrukken kun je de nieuwe, groene wijzerplaat instellen. Ook te gebruiken in andere kleuren.

Uiterlijk: veel kleur

Je kunt dit jaar kiezen uit vijf kleuren aluminium. Wij hebben het groene exemplaar getest. Deze kleur doet denken aan het middernachtgroen van de iPhone 11 Pro, destijds een erg gewilde ‘bijzondere’ kleur. Je kunt helaas geen bijpassende iPhone 13 aanschaffen en dat is jammer. We hadden graag gezien dat Apple de apparaten en accessoires nog wat meer op elkaar afstemt. Bij alle andere kleuren uit de line-up zijn wel combinaties mogelijk: zo kun je de blauwe Apple Watch combineren met een blauw iPhone 13. Er is vooral overlap met de kleuren van de ‘gewone’ iPhone. Als Pro-gebruiker heb ik dit opgelost door bij mijn bandje in de kleur Klaver ook een siliconen hoesje in dezelfde kleur te kopen.

We hebben in de Apple Store een blik geworpen op de verschillende kleuren, want voor veel mensen is de kleurkeuze ook een belangrijk issue. Zoek je de wat meer neutrale kleuren, dan kun je dit jaar niet meer kiezen uit het vertrouwde zilver en spacegrijs/grafiet/zwart. Misschien was het wel eens tijd voor iets nieuws. Bij de Series 7 heb je keuze uit blauwzwart (Inktblauw/Middernacht), een champagnekleur (Sterrenlicht), heel donkergroen, middenblauw en felrood. Vorig jaar constateerden we al dat de sprekende kleuren weliswaar mooi eruit zien, maar niet zo goed te combineren zijn met bandjes.



De groene Apple Watch op een zwarte ondergrond. In combinatie met zwart is het subtiele verschil goed te zien. Meestal lijkt het horloge vrijwel zwart.

Het is vaak praktischer om een neutrale horlogekast te kiezen en de felle kleuraccenten over te laten aan de horlogebandjes. Op zich zou je goed met groen en blauwzwart uit de voeten kunnen. In het dagelijks gebruik zijn deze kleuren nauwelijks van zwart te onderscheiden; alleen in fel zonlicht zie je duidelijk de kleuren donkergroen en donkerblauw. We zijn dan ook blij met het groene testexemplaar, want daarmee kun je goed uit de voeten qua bandjes. Hierboven zie je de groene Apple Watch op een zwarte portefeuille en dan is er wel duidelijk verschil te zien.

De twee wat meer uitgesproken kleuren zijn rood en blauw. Vorig neigde de PRODUCT(RED) Apple Watch naar oranjerood, nu is het puur rood. Blauw is dit jaar iets lichter van kleur en wat ons betreft de minst handige kleur om te combineren.

Of de varianten in staal en titanium ook in Nederland beschikbaar zullen komen is erg de vraag. De communicatie rondom de 4G Apple Watch is tot nu toe erg chaotisch verlopen, dus we kunnen er pas iets zinnigs over zeggen als ze daadwerkelijk in de winkel liggen.

Wat het algemene design betreft lijkt de Apple Watch Series 7 sterk op zijn voorganger. Het scheelt 1 millimeter, iets wat je op het oog nauwelijks ziet. Wel valt meteen op dat het scherm wat verder doorloopt naar de randen en zelfs vanaf de zijkant af te lezen is. Apple heeft er een speciale wijzerplaat voor gemaakt, die vooral bedoeld lijkt om het ‘randgebeuren’ van het scherm te benadrukken, maar verder geen praktisch nut heeft. De langgerekte cijfers zijn maar moeilijk af te lezen. Daarnaast is er nog een Modular Duo-wijzerplaat, die eveneens alleen op de Series 7 beschikbaar is.



De Apple Watch Series 6 in zilver naast een Apple Watch Series 7. Het scherm bij het nieuwe model is iets groter, maar het verschil is nou ook weer niet schokkend.

De Digital Crown, zijknop en achterkant zijn hetzelfde gebleven en dat geldt ook voor de bandjes. We zijn blij dat je nog steeds al je favoriete bandjes uit 2015 kunt blijven gebruiken. De manier van bevestigen bevalt goed en behoeft geen upgrade.

Uiteraard kun je ook dit jaar weer kiezen voor Nike+, Edition- en Hermès-varianten, al zul je die vanwege de 4G-functie die er standaard op zit wel in het buitenland moeten halen. Uiteindelijk is er behoorlijk wat keuze, zodat je niet met dezelfde Apple Watch als de buurman hoeft rond te lopen. Zeker omdat er inmiddels meer dan 500 horlogebandjes verkrijgbaar zijn.



Dezelfde aansluiting voor horlogebandjes en in feite ook grotendeels hetzelfde design voor de kast. Bestaande bandjes passen dan ook moeiteloos.

De Apple Watch Series 7 is nu IP6X stofbestendig en kan een duik in het water tot 50 meter diepte overleven. Het is niet zo dat de vorige modellen niet stofbestendig waren, maar het is de eerste keer dat Apple het echt heeft laten meten en er een waarde aan kan toewijzen.

Ook is het glas dikker, steviger en breukbestendiger geworden. Wil je echter saffierglas, dan ben je nog steeds op de flink duurdere modellen van staal en titanium aangewezen.

Scherm: meer info op je pols

Alles draait om het grotere scherm, dat bovendien helderder is. Die 70% verbeterde helderheid geldt overigens alleen als het scherm gedimd is terwijl je always-on gebruikt. Het zorgt ervoor dat je beter je scherm kunt aflezen, zonder je arm op te tillen. Helaas kun je de helderheid niet aanpassen: always-on is nu relatief fel, of helemaal uitgeschakeld. Er is geen middenweg. De schermtechnologie is nog steeds LTPO OLED met Retina-resolutie en de pixeldichtheid is ook hetzelfde gebleven.



Gelukkig passen de vrij prijzige gevlochten Sololoops ook nog steeds. Deze in groen was vorig seizoen verkrijgbaar en alleen bij Apple.

Apple heeft weer een bekende truc uitgehaald om het scherm groter te maken, namelijk door de rand rondom het scherm kleiner te maken. Het grotere scherm is iets wat meteen opvalt: er past zichtbaar meer informatie op het scherm, vooral tekst. Daardoor wordt het scherm opeens aantrekkelijk om Wikipedia-artikelen te lezen of een spelletje te spelen (twee van mijn favoriete bezigheden in een wachtrij). Zeker als je een Series 3 of ouder had, is het scherm nu enorm groot en vult het je complete pols. Mensen die qua formaat een beetje er tussenin zaten zouden zelfs kunnen overwegen om dit jaar voor het kleinere 41mm model te gaan. Heb je een Series 4 of nieuwer, dan zul je merken dat de knoppen groter zijn, waardoor je ze gemakkelijker kunt bedienen.

Een van de grootste vernieuwingen die het grotere scherm mogelijk maakt is dat er nu een QWERTY-schermtoetsenbordje is, al werkt dit helaas niet in het Nederlands. Afgaande op eerdere ervaringen met toetsenbordfuncties op de iPhone, zou het een paar jaar kunnen duren voordat het ook voor het Nederlands is aangepast.

Bekijk ook Apple Watch Series 7 heeft een volledig toetsenbord, maar werkt niet in het Nederlands Dankzij het grotere scherm van de Apple Watch Series 7 is het Apple gelukt om een compleet toetsenbord toe te voegen. Maar de grote vraag is: werkt het ook in het Nederlands? Wij hebben het antwoord voor je.

Hardware van de Apple Watch Series 7

Op dit punt kunnen we kort zijn: er is niets gewijzigd aan de sensoren, batterijduur en andere hardware. Apple heeft er een nieuwere S7 SiP (System in Package) in gestopt, maar die bevat dezelfde S6-chip van vorig jaar, aangevuld met wat vernieuwde componenten om bijvoorbeeld het scherm aan te sturen. Nieuwe functies levert het niet op.



Vrijwel elke wijzerplaat kun je in Klaver/Clover-variant instellen.

De sensoren zijn verder hetzelfde: een hartslagmeter, always-on hoogtemeter, kompas, ECG, bloedzuurstof, valdetectie, GPS, Bluetooth, wifi, U1-chip. Als ik zo het rijtje bekijkt, begrijp ik waarom Apple de Apple Watch SE heeft uitgebracht: veel van deze sensoren en functies zijn nice-to-haves, maar voor de meeste mensen niet echt nodig. Met wat er in de Apple Watch SE zit kun je 95% van de gebruikerservaring afdekken. Na een aantal jaren met de topmodellen te hebben rondgelopen merken we op de redactie wel dat je gezondheidsfuncties zoals ECG en valdetectie maar heel weinig weinig nodig hebt. Heb je een fragiele gezondheid of wil je meer gemoedsrust, dan kunnen dergelijke functies wel nuttig zijn. Een Series 7 kost €130 extra en daarmee heb je wel een groter always-on scherm en de zekerheid dat je echt álles hebt. Bij smartphones is het prijsverschil tussen instapmodel en topmodel veel groter. Wil je precies weten wat de verschillen tussen Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE zijn? Lees dan onze vergelijking.

Bekijk ook Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE: welke past beter bij jou? De 5 belangrijkste verschillen Twijfel je tussen de Apple Watch Series 7 en de Apple Watch SE? We kijken naar de verschillen tussen de nieuwe Apple Watch Series 7 en de Apple Watch SE van 2020 en je leest ook wat de overeenkomsten zijn.

De U1-chip voor Ultra Wideband kan in de toekomst nog van pas komen om spullen te lokaliseren, maar heeft nu nog weinig toegevoegde waarde. Je zou hiermee op termijn je autosleutels en huissleutels kunnen vervangen door je Apple Watch.

Batterij: 33% sneller laden

Je kunt de Apple Watch nu sneller opladen, dankzij de nieuwe oplaadpuck met usb-c-aansluiting. Dit is handig voor mensen die de Apple Watch ‘s nachts willen dragen. Ben je gewend om de Apple Watch elke nacht op de lader te leggen, dan voegt dit niet zoveel toe.



Ik was bang dat de 45mm misschien wat fors zou zijn om mijn (vrouwen)pols, maar in feite oogt het niet veel groter dan de Series 4 t/m 6.

Er zit wel een flinke disclaimer op het snelladen: het werkt alleen bij de Series 7 en alleen als je de meegeleverde snellader gebruikt. Het heeft dus geen zin om voor €35 de magnetische snellader met usb-c te kopen als je een eerder model hebt.

Een pluspunt is dat de oplaadpuck nu van aluminium is gemaakt, in plaats van plastic. Dat oogt net iets luxer.

De batterijduur is met 18 uur hetzelfde gebleven. De meeste mensen zullen hun Apple Watch ‘s nachts opladen en als je overdag nog wat gaat sporten of een lange wandeling maakt weet je in ieder geval zeker dat je het einde van de dag haalt.

Conclusie eerste indruk Apple Watch Series 7

De afgelopen Apple Watch-updates vormden misschien niet een reden om meteen te updaten, als je een wat ouder model had. Bij de Series 7 is die reden er wel: je krijgt alle vernieuwingen van de afgelopen jaren, plus een groter scherm, snelladen en meer. Tegelijk kan ik begrijpen dat er ook veel mensen zijn die nog even willen wachten: hetzij op de roemruchte 4G-versie die er nu eindelijk aan lijkt te komen, of de Apple Watch Series 8 die volgens geruchten nieuwe sensoren krijgt.

De Apple Watch Series 7 is echter een prima aankoop voor wie nu een nieuwe Apple Watch nodig heeft of voor het eerst eentje aanschaft. Heb je de extra gezondheidsfuncties niet nodig, dan zou je ook de Apple Watch SE kunnen nemen, die €130 goedkoper is. Vooral mensen met een Apple Watch Series 3 raad ik aan om eens naar de Series 7 te kijken, want je gaat er echt met sprongen op vooruit, ook wat extra gezondheidsfuncties betreft. Het scherm is 50% groter en dat merk je echt. En aangezien Apple de Series 3 nog steeds in het assortiment heeft, levert je gebruikte smartwatch nog genoeg op om de aankoopprijs wat te verzachten. Bij upgraden vanaf de Series 4 t/m 6 valt het grotere scherm minder op.

Naar de concurrentie kijken heeft overigens weinig zin. De Apple Watch is de beste smartwatch die je kunt krijgen, zeker als Apple-gebruiker. Er is qua gebruiksgemak en mogelijkheden niets wat in de buurt komt.

Naast deze eerste indruk zullen we ook een uitgebreidere review schrijven over de Apple Watch Series 7. Heb je vragen, suggesties of aanvullingen? Laat ze weten in de comments!

Twijfel je nog wat je moet kiezen? Lees dan onze vergelijkingen:



Voor liefhebbers van groen is de kleur misschien niet uitgesproken groen genoeg. Gelukkig verkoopt Apple bijpassende accessoires in de kleur Klaver/Clover. Dezelfde kleur als het bandje dat je er standaard bij krijgt.

Apple Watch Series 7 kopen

Nederlandse adviesprijzen Apple Watch Series 7:

Bekijk bij andere winkels:

Apple Watch Series 7 in 41mm

Apple Watch Series 7 in 45mm