iCulture Vandaag: dit was vrijdag 15 oktober 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 15 oktober 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag is de dag dat de Apple Watch Series 7 officieel te koop is. De eerste klanten hebben hun bestelling ontvangen, maar helaas gaat niet alles van een leien dakje. Zo klagen eigenaren over ontbrekende appicoontjes op de Apple Watch Series 7. Er moet nog een fix voor komen. Lees ook onze eerste indruk van de Apple Watch Series 7 en kom erachter wat wij zoal opmerken. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



​ Bekijk of de Apple Watch Series 7 nog op voorraad is bij jouw favoriete winkel.

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Clubhouse (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Nu met nieuwe muziekmodus.

Just Press Record (€4,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.0+) - Geoptimaliseerd voor de Apple Watch Series 7.