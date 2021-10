Als je twijfelt tussen twee van de nieuwere Apple Watch-modellen, kom je uit bij de Apple Watch Series 7 en Apple Watch SE. Het zijn, naast de Apple Watch Series 3, de twee enige modellen die Apple nog verkoopt en ook bij andere winkeliers de komende maanden verkrijgbaar zijn. Mocht je niet weten welke van de twee je moet kiezen, dan helpen we je met deze vergelijking tussen de Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE.

Verschillen Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE

De verschillen tussen de Apple Watch Series 7 en Apple Watch SE focussen zich op een vijftal gebieden: het schermformaat, het soort scherm, de gezondheidsfuncties, de chip en het design. Dit kunnen voor jou cruciale verschillen zijn, al begrijpen we ook heel goed als deze verschillen voor jou juist niét het verschil maken.

#1 Schermformaat: net een fractie groter

De Apple Watch Series 7 heeft een groter scherm dan de Apple Watch SE en komt daarom ook in twee iets grotere formaten. Het display is zo’n 20% groter, wat vooral mogelijk is dankzij de dunnere schermranden. Het display komt daardoor veel meer tot de behuizing zelf. Daar krijg je dan ook twee exclusieve wijzerplaten voor, die gebruikmaken van het volledige display. De kast van de Apple Watch Series 7 is dan ook iets groter: 41mm en 45mm in plaats van 40mm en 44mm. Er past meer content op het display en er zit ook een volledig toetsenbord op.

#2 Always-on: een scherm dat altijd aan staat

Er is nog een belangrijk verschil tussen het display van de Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE: de always-on functie. Het scherm van de Apple Watch Series 7 staat altijd aan, ook als je niet naar het horloge kijkt en je arm omlaag hangt. Je hoeft daardoor nooit op het scherm te tikken of je pols om te draaien om te kijken hoe laat het is. Ook apps kunnen hier gebruik van maken. Dat is vooral handig tijdens het sporten, koken of andere situaties waarbij je niet altijd makkelijk je arm kan draaien. Sommige vinden het ook simpelweg mooier dat het scherm nooit op zwart staat.

#3 Extra gezondheidssensoren

De Apple Watch Series 7 heeft op het gebied van gezondheid nog allerlei extra functies. Je kan een ECG maken, oftewel een hartfilmpje, én hij meet het zuurstofgehalte in je bloed dankzij de Saturatie-app. De ECG duurt dertig seconden en kan bijvoorbeeld tekenen van atriumfibrilleren constateren. De ECG-app heeft ook een medische keuring gekregen. De saturatiemeter heeft die keuring niet en is dan ook meer bedoeld als algemene conditie- en gezondheidsdoeleinden. De functie werkt ook ‘s nachts terwijl je ligt te slapen.

#4 Betere chip

In de Apple Watch Series 7 vind je een iets betere chip. Het gaat om de S7-chip, die qua specificaties nagenoeg gelijk is met de S6-chip van de Apple Watch Series 6. De Apple Watch Series 7 is daarmee 20% sneller dan de Apple Watch SE, waar een S5-chip in zit. Deze is qua snelheid weer nagenoeg gelijk aan de S4-chip van de Apple Watch Series 4. Als je veel gebruikmaakt van apps op je Apple Watch, kan dit een belangrijk verschil zijn.

#5 Design: net even anders

De twee modellen verschillen ook qua design, al is de één niet beter dan de ander. Het algehele ontwerp is grotendeels hetzelfde, maar het verschil zit hem in de kleuren. Bij de Apple Watch SE kan je kiezen voor goud en de meer neutrale kleuren spacegrijs en zilver. Voor de Apple Watch Series 7 heeft Apple wat meer uitgesprokene kleuren gekozen, namelijk middernacht (een soort donkergrijs met een blauwe tint), sterrenlicht (een soort champagne-achtige kleur), groen, blauw en rood. Heb je al eerder een Apple Watch gehad, dan is het ook verstandig om te kijken welke kleuren het beste matchen met jouw huidige bandjes.

Naast deze belangrijke verschillen, zijn er nog meer verschillen:

Prijs : De Apple Watch Series 7 is €130 duurder dan de Apple Watch SE: vanaf €429,- vs vanaf €299,-.

: De Apple Watch Series 7 is €130 duurder dan de Apple Watch SE: vanaf €429,- vs vanaf €299,-. Afmetingen : De Apple Watch Series 7 meet 45 x 38 x 10,7/41 x 35 x 10,7, terwijl de afmetingen van de Apple Watch SE 44 x 38 x 10,7/40 x 34 x 10,7 zijn. Dat maakt de Apple Watch Series 7 ook 2,6 gram zwaarder bij de grote versie en 1,5 gram zwaarder bij de kleine versie.

: De Apple Watch Series 7 meet 45 x 38 x 10,7/41 x 35 x 10,7, terwijl de afmetingen van de Apple Watch SE 44 x 38 x 10,7/40 x 34 x 10,7 zijn. Dat maakt de Apple Watch Series 7 ook 2,6 gram zwaarder bij de grote versie en 1,5 gram zwaarder bij de kleine versie. U1 : De Apple Watch Series 7 heeft een U1-chip met ultra-wideband. Dat wordt momenteel nog niet erg veel gebruikt.

: De Apple Watch Series 7 heeft een U1-chip met ultra-wideband. Dat wordt momenteel nog niet erg veel gebruikt. Sneller opladen : Draag je de Apple Watch vaak ‘s nachts? Dan komt het 33% sneller opladen op de Apple Watch Series 7 mogelijk goed van pas.

: Draag je de Apple Watch vaak ‘s nachts? Dan komt het 33% sneller opladen op de Apple Watch Series 7 mogelijk goed van pas. Stofbestendigheid : Apple heeft het display opnieuw ontworpen, waardoor de Apple Watch Series 7 voor het eerst een IP6X-classificatie gekregen heeft, waardoor hij stofbestendig is.

: Apple heeft het display opnieuw ontworpen, waardoor de Apple Watch Series 7 voor het eerst een IP6X-classificatie gekregen heeft, waardoor hij stofbestendig is. Milieu: Qua duurzaamheid scoort de Apple Watch Series 7 wat beter. Meer onderdelen van de Apple Watch Series 7 zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Overeenkomsten tussen Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE

Naast de verschillen, kennen de twee modellen ook heel veel overeenkomsten. Dit zijn er eigenlijk teveel om op te noemen: een optische hartslagsensor van de derde generatie voor het meten van je hartslag en je calorieën, een ingebouwd kompas, een always-on hoogtemeter, ingebouwde GPS voor het tracken van je route tijdens een workout, verbeterde speaker en microfoon en waterbestendigheid tot 50 meter. Ook functies als valdetectie, Apple Pay, de Geluid-app en meer vind je op beide modellen. Bovendien vind je op zowel de Apple Watch Series 7 als de Apple Watch SE 32GB standaard opslag.

In de basis heb je dus precies dezelfde Apple Watch, waar je nagenoeg dezelfde dingen mee kan doen. Ook de Apple Watch SE biedt dus nagenoeg de complete Apple Watch-ervaring, op een paar niet essentiële gezondheidsfuncties na.

Conclusie Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE

Zoals je ziet liggen de Apple Watch Series 7 en de Apple Watch SE niet zo ver uit elkaar. Wil je het beste en grootste display, wil je zoveel mogelijk lichaamsmetingen doen en ben je verliefd geworden op één van de nieuwe kleuren? Dan is de Apple Watch Series 7 wat voor jou. Maar als je voor het eerst een Apple Watch koopt of een wat ouder model hebt en het meten van je hartslag, calorieën, gebruik van wat apps en het bekijken van notificaties het voornaamste is wat je met de Apple Watch doet, dan kan je ook prima uit de voeten met de Apple Watch SE. Voor €130,- minder heb je ook een ijzersterke smartwatch om je pols en de meeste mensen zullen de extra mogelijkheden van de Apple Watch Series 7 niet missen.

Ga de Apple Watch Series 7 kopen als…

…je de allernieuwste Apple Watch wil.

…het scherm voor jou erg belangrijk is.

…je een scherm wil dat altijd aan staat.

…je meer met de Apple Watch wil doen. Het grotere scherm maakt apps net wat prettiger.

…gezondheidsfuncties zoals de ECG en saturatiemeter belangrijk voor je zijn.

…je graag één van de nieuwe kleuren aluminium wil.

Apple Watch Series 7 in 41mm

Apple Watch Series 7 in 45mm

Ga de Apple Watch SE kopen als…

…je een up-to-date Apple Watch wil voor een zo laag mogelijke prijs.

…je de Apple Watch alleen gebruikt voor bijhouden van workouts en je activiteiten, notificaties en een paar apps.

…je liever een neutrale kleur voor aluminium wil, zoals zilver of spacegrijs.

…je de Apple Watch nooit ‘s nachts draagt. Extra snel opladen is dan voor jou niet nodig.

Apple Watch SE in 40mm

Apple Watch SE in 44mm

Wil je meer Apple Watches vergelijken? In onze grote Apple Watch vergelijking vind je nog veel meer modellen en verschillen. Ook hebben we nog een aantal andere vergelijkingen voor je:

Bekijk ook Apple Watch vergelijken: welke Apple Watch past het beste bij jou? In deze keuzehulp Apple Watch vergelijken zetten we de modellen voor je op een rij. Moet je nou de Apple Watch Series 7 of Apple Watch SE hebben? Of toch de Apple Watch Series 3? In deze Apple Watch keuzehulp helpen we je op weg.