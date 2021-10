De HomePod is nog altijd niet het gedroomde succes van Apple. Na de release in 2018 in de eerste groep landen, heeft Apple eerder dit jaar de originele HomePod uit de schappen gehaald. Momenteel is de HomePod mini nog het enige verkrijgbare model, hoewel het aantal landen nog altijd beperkt is. Zo wachten we in Nederland en België nog altijd op de komst van de HomePod en helaas is er nog geen zicht op of dat spoedig gaat gebeuren. Ondertussen zit Apple niet stil, want er wordt nog altijd aan nieuwe functies en misschien wel nieuwe modellen gewerkt. Om de HomePod het verdere duwtje in de goede richting te geven, heeft Apple een nieuwe softwarebaas aangesteld, zo meldt Bloomberg.



HomePod heeft nieuwe softwarebaas

Afrooz Family is volgens bronnen de nieuwe leider als het gaat om de software van de HomePod. Eerder voegde Apple nog de hardwareteams van de Apple TV en HomePod samen. Het besturingssysteem van de HomePod is dan ook gebaseerd op tvOS, hoewel ieder systeem wel zin eigen unieke functies heeft. Met deze nieuwe aanstelling zou Apple de HomePod een extra boost willen geven, zodat ze de concurrentie aan kunnen gaan met Amazon en Google. Deze twee bedrijven domineren nog steeds de markt van de slimme speakers.

De HomePod wordt geroemd om de goede geluidskwaliteit, maar is lang niet zo slim als andere slimme speakers. Hoewel Siri ingebouwd zit, heeft de HomePod qua softwarefuncties veel minder mogelijkheden dan andere speakers. Hopelijk komt daar met de aanstelling van Afrooz Family verandering in. Hij werkte van 2012 tot 2016 ook al bij Apple en heeft ook al meegewerkt aan de eerste HomePod. Afgelopen maand bracht Apple HomePod-software update 15 uit, met daarin een aantal nieuwe functies en verbeteringen.

Het is nog onduidelijk of Apple nog op korte termijn een nieuwe HomePod-speaker gepland heeft. Op de langere termijn zou Apple de Apple TV en de HomePod willen combineren tot één product.