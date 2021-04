De Apple Watch heeft slechts een paar knoppen, maar toch heb je niet meer nodig om de smartwatch te bedienen. In deze tip leggen we uit hoe de bediening van de Apple Watch werkt via de knoppen en het touchscreen.

De Apple Watch is niet zomaar een horloge: het apparaat is voorzien van een touchscreen en twee knoppen aan de zijkant. Daarmee kun je alle functies bedienen. We leggen uit wat je allemaal met de knoppen kunt doen en hoe multitouch werkt.

Apple Watch bedienen via touchscreen

De Apple watch beschikt over een touchscreen en dat is dan ook de makkelijkste en meest intuïtieve manier om te bedienen. Je wijst gewoon aan wat je wilt doen. Je gebruikt je vinger om door lijsten heen te bladeren, apps te vinden en functies te activeren. Daarbij kun je tikken en vegen over het scherm, zoals je dat al jaren op de iPhone en iPad gewend bent.

Tikken en vinger op het scherm leggen

Je tikt kort op het scherm om iets te selecteren. Voor sommige acties moet je je vinger even op het scherm leggen, bijvoorbeeld om de wijzerplaat te veranderen. De Apple Watch draait op watchOS, de software die alle functies regelt. Eerdere versies van watchOS boden de mogelijkheid van Force Touch, waarbij je extra hard op het scherm moet drukken. Bij hedendaagse Apple Watch-modellen is dit niet meer aanwezig en kun je opties terugvinden via een menu, of door je vinger even op het scherm te leggen.

Vegen en bladeren

Verder kun je over het scherm vegen om door een lijst te bladeren en om bijvoorbeeld schuifknoppen te bedienen. Door te vegen kun je ook naar een ander scherm gaan. Zo kun je bij het bekijken van de wijzerplaat omhoog vegen om het Apple Watch bedieningspaneel te openen en omlaag vegen om de recente meldingen te zien.

Apple Watch bedienen met de Digital Crown

De Digital Crown is de ronde knop aan de zijkant van de Apple Watch. Je kunt eraan draaien of erop drukken. Draai aan de Digital Crown om te bladeren door een lijst. Ook kun je draaien om in- en uit te zoomen, bijvoorbeeld in de Kaarten-app. Het grote voordeel van deze methode is dat je gemakkelijk kunt zien waar je bent, omdat je vinger niet in de weg zit.

Dit zijn de functies:

Druk op de Digital Crown om de wijzerplaat of het beginscherm te zien.

Druk tweemaal om terug te gaan naar de laatste app.

Houd ingedrukt om Siri te gebruiken.

Draai om in of uit te zoomen of te scrollen.

Op de Apple Watch Series 2 of nieuwer kun je ook aan de Digital Crown draaien om het scherm te ontgrendelen na het zwemmen en douchen.

Bekijk ook Digital Crown op de Apple Watch: wat is het en wat kun je ermee? De Digital Crown op de Apple Watch is de belangrijkste knop op Apple's slimme horloge. Benieuwd waar deze allemaal gebruikt wordt en wat je ermee kunt doen? In dit artikel lees je alles wat je wil weten.

Functies van de zijknop op de Apple Watch

De zijknop van de Apple Watch werd vroeger gebruikt om een lijst met vrienden te openen, maar gaandeweg heeft Apple de functies wat aangepast. Je gebruikt deze knop vooral om het dock zichtbaar te maken en om je Apple Watch in en uit te schakelen.

Dit zijn de functies van de zijknop:

Druk op de zijknop om het Dock te tonen.

Druk tweemaal om te betalen met Apple Pay.

Houd ingedrukt om de Watch in of uit te schakelen.

Houd ingedrukt om SOS te gebruiken.

Je moet de zijknop op de Apple Watch dus enige tijd ingedrukt houden om het horloge uit te schakelen. Om met Apple Pay te kunnen betalen moet je dit eerst op de iPhone ingesteld hebben. Bovendien moet de Apple Watch om je pols zitten en ontgrendeld zijn.

Functies bedienen via Watch-app

Sommige functies en instellingen kun je niet vinden op de Apple Watch zelf, maar kun je alleen wijzigen via de bijbehorende app op de iPhone. Zodra je een Apple Watch aan je iPhone hebt gekoppeld vind je hierop de Watch-app en vind je de mogelijkheid om hierop allerlei functies te regelen. Zo kun je een andere wijzerplaat instellen ook via deze app doen. Verder regel je hier welke apps er op de Apple Watch verschijnen. Dit is echter niet verplicht, want je vindt ook een App Store op de Apple Watch!

Bekijk ook Zo werkt de App Store op de Apple Watch De App Store is ook beschikbaar op de Apple Watch. Met de App Store download je rechtstreeks vanaf de Apple Watch je favoriete apps. Zo werkt de App Store op de Apple Watch!