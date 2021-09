Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6

De Apple Watch Series 7 lijkt in veel opzichten op zijn voorganger, de Apple Watch Series 6. Toch zijn er wel verschillen. Een upgrade is misschien niet zo dringend noodzakelijk, maar als je een ouder model Apple Watch hebt vraag je je misschien welke van de twee je moet hebben. Wat als je een interessante deal voor de Apple Watch Series 6 ziet, moet je die dan aanschaffen of heeft het écht zin om voor de Apple Watch Series 7 te gaan? In dit artikel zetten we de verschillen en overeenkomsten op een rij.

Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch Series 5 vs Apple Watch Series 6:

Behuizing : De horlogekast is licht aangepast qua design en is er in twee nieuwe formaten: 41mm en 45mm.

: De horlogekast is licht aangepast qua design en is er in twee nieuwe formaten: 41mm en 45mm. Gewicht : De Apple Watch Series 7 is iets zwaarder geworden. De kleinere versie gaat van 30,5g naar 32,0g en de grotere horlogekast gaat van 36,4g naar 38,8g.

: De Apple Watch Series 7 is iets zwaarder geworden. De kleinere versie gaat van 30,5g naar 32,0g en de grotere horlogekast gaat van 36,4g naar 38,8g. Kleur : De Apple Watch Series 7 is verkrijgbaar in de nieuwe kleuren middernacht (zwart), sterrenlicht (wit) en groen. Blauw en rood keren ook weer terug. Op het oog hebben ze dezelfde tint, maar het is mogelijk dat het nét een ander kleurtje is. De Series 6 is er in zilver, goud, spacegrijs, blauw en rood.

: De Apple Watch Series 7 is verkrijgbaar in de nieuwe kleuren middernacht (zwart), sterrenlicht (wit) en groen. Blauw en rood keren ook weer terug. Op het oog hebben ze dezelfde tint, maar het is mogelijk dat het nét een ander kleurtje is. De Series 6 is er in zilver, goud, spacegrijs, blauw en rood. Display : Het nieuwe model heeft smallere schermranden (1,7mm, voorheen 3,0mm) waardoor het scherm groter is. Op het 20% grotere scherm past meer inhoud. Er zijn ook nieuwe wijzerplaten, afgestemd op het nieuwe formaat.

: Het nieuwe model heeft smallere schermranden (1,7mm, voorheen 3,0mm) waardoor het scherm groter is. Op het 20% grotere scherm past meer inhoud. Er zijn ook nieuwe wijzerplaten, afgestemd op het nieuwe formaat. Breuk- en stofbestendiger: Het nieuwe model heeft een IP6X rating voor stofbestendigheid gekregen. Bovendien is het scherm breukbestendiger.

Helderheid : Het scherm is tot 70% helderder binnenshuis.

: Het scherm is tot 70% helderder binnenshuis. Volledig toetsenbord : Het grotere scherm van de Series 7 maakt een volledig toetsenbord mogelijk, maar het is de vraag of dit nog in Nederland komt.

: Het grotere scherm van de Series 7 maakt een volledig toetsenbord mogelijk, maar het is de vraag of dit nog in Nederland komt. Opladen : De Apple Watch Series 7 laadt 33% sneller op en heeft een nieuwe snellader meegeleverd met usb-c-aansluiting. De Apple Watch Series 6 kan je ook sneller opladen dan zijn voorgangers: in zo’n anderhalf uur is hij volledig opgeladen. Maar bij de Series 7 gaat het nóg sneller.

: De Apple Watch Series 7 laadt 33% sneller op en heeft een nieuwe snellader meegeleverd met usb-c-aansluiting. De Apple Watch Series 6 kan je ook sneller opladen dan zijn voorgangers: in zo’n anderhalf uur is hij volledig opgeladen. Maar bij de Series 7 gaat het nóg sneller. Navigatie: De Apple Watch Series 7 heeft ondersteuning voor de Chinese Beidou-satellieten voor navigatie. Dit is vergelijkbaar met de Amerikaanse GPS-satellieten.

Er zijn meer verschillen dan je op het eerste gezicht zou denken, al kun je je afvragen hoe belangrijk ze voor jou zijn. Let wel op: de vrolijke kleuren rood, blauw en groen zien er op de marketingfoto’s mooi uit, maar ze zijn wat lastiger te combineren met bandjes.

Overeenkomsten Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6

Op heel veel punten komen beide modellen met elkaar overheen. Of je nu kijkt naar het de batterijduur, de speaker, of de always on-scherm functie: in beide modellen zijn ze gelijk. De lijst is dan ook behoorlijk lang.

Opslag : Beide modellen zijn voorzien van 32GB opslag, voldoende voor toekomstige updates.

: Beide modellen zijn voorzien van 32GB opslag, voldoende voor toekomstige updates. Processor : De Apple Watch Series 7 heeft een S7 System-in-Package (SiP), maar bevat dezelfde S6 CPU die ook al in de Series 6 zat. De performance is dan ook hetzelfde gebleven. Wel zijn enkele andere componenten in de SiP vervangen, waardoor het totale pakketje een nieuwe naam heeft gekregen.

: De Apple Watch Series 7 heeft een S7 System-in-Package (SiP), maar bevat dezelfde S6 CPU die ook al in de Series 6 zat. De performance is dan ook hetzelfde gebleven. Wel zijn enkele andere componenten in de SiP vervangen, waardoor het totale pakketje een nieuwe naam heeft gekregen. U1-chip : Apple heeft dezelfde U1-chip voor Ultra Wideband gebruikt.

: Apple heeft dezelfde U1-chip voor Ultra Wideband gebruikt. Bluetooth : In beide toestellen is er sprake van Bluetooth 5.0.

: In beide toestellen is er sprake van Bluetooth 5.0. Always-on hoogtemeter : Met de always-on hoogtemeter in de Apple Watch Series 7 kan je altijd zien op welke hoogte je bent en dus niet alleen tijdens workouts. Maar die zat ook al in de Series 6.

: Met de always-on hoogtemeter in de Apple Watch Series 7 kan je altijd zien op welke hoogte je bent en dus niet alleen tijdens workouts. Maar die zat ook al in de Series 6. Zuurstofsaturatiesensor : Deze maakte z’n debuut in de Apple Watch Series 6 en zit ook weer in de Series 7.

: Deze maakte z’n debuut in de Apple Watch Series 6 en zit ook weer in de Series 7. Wifi : Wifi werkt in beide modellen met 5GHz.

: Wifi werkt in beide modellen met 5GHz. Speaker : De speaker in de Series 6 én 7 is gelijk en is 50%% luider dan die in de Series 3.

: De speaker in de Series 6 én 7 is gelijk en is 50%% luider dan die in de Series 3. Always-on : Het scherm op beide toestellen is always-on, dat je optioneel kunt uitschakelen.

: Het scherm op beide toestellen is always-on, dat je optioneel kunt uitschakelen. Prijs: Apple heeft nog geen Nederlandse prijzen bekendgemaakt voor de Series 7, maar in de VS hebben beide modellen de adviesprijs van $399. Dat wijst erop dat er ook aan de Europese prijzen nauwelijks gesleuteld zal worden.

Lees ook ons artikel met bekende details over de Apple Watch Series 7, waarin nog meer informatie over specs te vinden is.

Bekijk ook Deze 7 details over de Apple Watch Series 7 wist je nog niet Apple heeft nauwelijks details vrijgegeven over de Apple Watch Series 7. Maar dankzij een nieuw gelekt document met specs weten we opeens veel meer details van de komende Apple Watch, die tot nu toe verborgen waren gebleven.

Conclusie Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6

De verschillen tussen de twee laatste generaties Apple Watch zijn wel aanwezig, maar klein. Wat ons betreft is de keuze dan ook duidelijk: heb je al een Apple Watch Series 6, dan is het onzin om te upgraden naar de Series 7. Ben je toe aan een nieuwe Apple Watch, dan zou je wel voor de Series 7 kunnen kiezen, maar met een scherpe deal voor de Series 6 zit je ook goed. De verschillen zijn wat ons betreft te klein om een upgrade te rechtvaardigen.

Wil je direct een Apple Watch hebben, dan zoude we voor de Apple Watch SE of de Apple Watch Series 6 gaan. Er is nog geen releasedatum voor de Series 7 bekend, dus het zou ook tot december kunnen duren. Ook lijkt het erop dat Apple eigenlijk van plan was om een radicaal vernieuwde smartwatch uit te brengen, maar daarna haastig op plan B is overgestapt en voor zekerheid heeft gekozen, met een model dat nauwelijks is aangepast. De Series 7 is een prima keuze, maar grote vernieuwingen ten opzichte van de Series 6 zijn er niet. Snelladen is interessant voor mensen die hun Apple Watch in bed gebruiken en bij het opstaan weinig tijd hebben om hun horloge lang op de lader te hangen.

Het iets grotere scherm is mooi meegenomen en dat geldt ook voor de verbeterde robuustheid, helderheid en de nieuwe kleuren, maar het zijn geen essentiële functies om een upgrade te rechtvaardigen. Veel functies komen ook naar de Series 6, zoals de nieuwe workouts. Je mist de nieuwe wijzerplaten en het on-screen toetsenbordje, wat waarschijnlijk niet eens in het Nederlands werkt.

Apple Watch Series 6 in 44mm

Ben je er klaar voor om een nieuwe Apple Watch te kopen? In ons artikel lees je alles over de prijzen, voorraad en meer.

Bekijk ook Nieuwe Apple Watch kopen? Je kunt beter nog even wachten Wil je de Apple Watch Series 6 kopen , de betaalbare Apple Watch SE of wacht je op de aanstaande Apple Watch Series 7 ? Dan vind je in dit artikel alle informatie over de Apple Watch prijzen en verkrijgbaarheid.