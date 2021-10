De Apple Watch Series 7 is de nieuwste versie van Apple’s smartwatch uit najaar 2021. Het is de tweede keer in de geschiedenis van de Apple Watch dat het scherm groter wordt. Dat gebeurde eerder in 2018, bij de Apple Watch Series 4. Dat was destijds voor veel mensen dan ook de reden om te upgraden, samen met het nieuwe design. Diezelfde groep zit dan nu ook in twijfel: is het slim om nu weer te upgraden naar de Apple Watch Series 7? In dit artikel lees je welke functies je erbij krijgt als je upgrade van de Apple Watch Series 4 naar Apple Watch Series 7.

Verschillen tussen Apple Watch Series 4 vs Apple Watch Series 7

Er zijn talloze kleine en grote verschillen tussen de Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 7, maar voor dit artikel zetten we de zeven grootste verschillen op een rij. Je weet dan meteen welke nieuwe functies je allemaal krijgt. Sommige zijn nieuw in de Apple Watch Series 7, maar je pakt ook een aantal functies mee die in eerder modellen toegevoegd zijn.

#1 Je krijgt een groter scherm

De Apple Watch Series 7 heeft een groter scherm dan de Apple Watch Series 4. Dat is ook meteen het grootste verschil tussen deze modellen. Volgens Apple is het nieuwe scherm zo’n 20% groter dan de vorige modellen. Dat betekent dat je meer content van apps ziet zonder te hoeven scrollen. Ook komt alleen op de Apple Watch Series 7 een volledig toetsenbord waar je mee kunt typen. Al weten we nog niet zeker of dit ook in het Nederlands werkt. Het grotere display maakt het aflezen van content ook makkelijker en er zijn exclusieve wijzerplaten, zoals Contour.

#2 Je krijgt een always-on scherm

Het voordeel van upgraden van de Apple Watch Series 4 naar de Apple Watch Series 7 is dat je ook meteen de verbeteringen van de tussenliggende modellen meepikt. De belangrijkste extra functie is het always-on scherm. Daarmee staat het scherm altijd aan, wat vooral handig is tijdens het sporten of tijdens het koken. Ook vinden sommige gebruiker het er mooier uit zien, omdat het scherm nooit helemaal op zwart staat. Bovendien spring je precies op het goede moment in: sinds watchOS 8 kunnen apps nu ook een always-on-status invoeren, zodat de app zelf getoond wordt in plaats van alleen een digitaal klokje. In de Apple Watch Series 7 is het always-on scherm binnenshuis ook 70% helderder dan in de vorige generatie.

#3 Saturatiemeter voor bloedzuurstof

Een andere verbetering die je van eerdere modellen meepakt, is de saturatiemeter. Apple heeft deze in de Apple Watch Series 6 geïntroduceerd. Deze niet-medische sensor meet het zuurstofgehalte in je bloed, wat een indicatie kan zijn voor je gezondheid en conditie. Je kan dit op ieder moment raadplegen, maar het gaat ook automatisch tijdens je slaap. Het is een leuke extra voor iedereen die graag metingen wil doen met zijn of haar Apple Watch.

#4 Je krijgt een betere chip

De stapjes in de chips en processor van de Apple Watch zijn klein, maar doordat je nu twee generaties overslaat pak je toch nog wat verbeteringen mee. De Apple Watch Series 7 krijgt nagenoeg dezelfde chip als de Apple Watch Series 6, terwijl de Apple Watch Series 5 nagenoeg dezelfde chip had als de Apple Watch Series 4. In de praktijk betekent dit dat je in de Apple Watch Series 7 vs de Apple Watch Series 4 een iets snellere Apple Watch in huis haalt. Belangrijk is ook dat je er extra sensoren bij krijgt, zoals een kompas (handig voor het navigeren tijdens het wandelen) en een always-on hoogtemeter. Die laatste is vooral handig als je houdt van bergbeklimmen.

#5 Je krijgt een aangepast design (met een nieuwe kleur)

Hoewel de Apple Watch Series 7 niet het grote nieuwe ontwerp krijgt zoals gehoopt, is het design wel degelijk aangepast. Buiten het feit dat de modellen iets groter zijn (41mm en 45mm, in plaats van 40mm en 44mm), komt de Apple Watch Series 7 ook in een aantal nieuwe kleuren. Je kan kiezen uit blauw, rood en het nieuwe groen, middernacht en sterrenlicht. Daardoor voelt hij toch ook even wat nieuwer. Voor titanium of roestvrij staal zul je waarschijnlijk weer naar het buitenland moeten uitwijken.

#6 Je krijgt twee keer zoveel opslag

Een ander bijkomend voordeel van de upgrade naar de Apple Watch Series 7, is dat je twee keer zoveel opslag krijgt. In de Apple Watch Series 4 zat nog 16GB opslag, maar in de Apple Watch Series 7 is dit 32GB. Dat is vooral handig als je veel muziek, podcasts of audioboeken wil luisteren. Je kan dankzij deze extra hoeveelheid opslag meer content offline met je meenemen. Ook zorgt dit ervoor dat je in de toekomst zonder problemen kan updaten naar nieuwe watchOS-versies. Hoewel 16GB ook nog wel genoeg is, loop je minder snel tegen de limieten aan.

Overeenkomsten Apple Watch Series 4 vs Apple Watch Series 7: waarom je niet moet upgraden

De twee modellen hebben naast de verschillen, ook nog een aantal overeenkomsten. Deze overeenkomsten kunnen bepalend zijn voor je keuze om toch niet te upgraden en bijvoorbeeld nog een jaartje te wachten. De overeenkomsten hebben te maken met het design, de overige gezondheidsfuncties en andere eigenschappen.

#1 Algehele ontwerp grotendeels hetzelfde

Dit zal voor de meeste mensen de belangrijkste reden te zijn om niet te upgraden. De Apple Watch Series 7 heeft in grote lijnen hetzelfde ontwerp als de Apple Watch Series 4: afgeronde zijkanten met een display met ronde hoeken. Er gingen geruchten dat Apple de Apple Watch een nieuw design zou geven in 2021, met platte zijkanten en een vlakker scherm. Veel gebruikers zagen dit ontwerp wel zitten, ook omdat het beter past bij recente iPads en iPhones.



Een concept gebaseerd op eerdere geruchten

Mogelijk gaat Apple dit design alsnog gebruiken, maar dan pas volgend jaar bij de Apple Watch Series 8. Overweeg daarom voor jou hoe belangrijk dit is en of dit opweegt tegen de verbeteringen zoals eerder omschreven. Aan de andere kant: er komt altijd wel een nieuw model aan met verbeteringen die je liever een jaar eerder had willen hebben. Zo kun je altijd maar blijven wachten.

#2 Dezelfde gezondheidsfuncties (met meer op komst de komende jaren)

Apple heeft dit jaar geen nieuwe gezondheidsfuncties in de Apple Watch Series 7 gestopt ten opzichte van de Apple Watch Series 6. Je krijgt dezelfde hartslagsensor, saturatiemeter, ECG, bewegingssensor met valdetectie en nog veel meer. Apple staat echter niet stil: achter de schermen zou al jaren gewerkt worden aan een glucosemeter en een temperatuurmeter, waarmee je respectievelijk je bloedsuikerspiegel en je lichaamstemperatuur kan meten vanaf de Apple Watch. Als deze functies belangrijk voor jou zijn (bijvoorbeeld voor je eigen gezondheid), dan kun je misschien beter wachten met upgraden.

#3 Dezelfde batterijduur

Apple belooft dezelfde batterijduur in de nieuwste Apple Watch Series 7 ten opzichte van alle voorgaande modellen: 18 uur. Dat betekent dat slapen met de Apple Watch en hem de hele volgende dag dragen zonder bij te laden er niet altijd in zit. Als je de Apple Watch elke dag aan de oplader legt zal deze overeenkomst voor jou niet zoveel uitmaken, maar als je hem actief wil gebruiken voor het meten van je slaap, kan het een tegenvaller zijn. Anderzijds zal de batterij van de Apple Watch Series 7 langer mee gaan dan van je huidige Apple Watch Series 4, als je die al een tijdje gebruikt. Je kan de batterijconditie checken via Instellingen > Batterij > Batterijconditie.

Overigens profiteer je bij de Apple Watch Series 7 wel van 33% sneller opladen, zo beweert Apple. Dat betekent dat de Apple Watch na een nachtje dragen veel sneller opgeladen is, bijvoorbeeld tijdens het douchen.

#4 Geen 4G-versie in Nederland (nog niet?)

Deze overeenkomst is twijfelachtig, omdat we nog steeds niet zeker weten wat nu de situatie in Nederland is. Vooralsnog lijkt het erop dat ook de Apple Watch Series 7 nog niet met 4G beschikbaar komt. Als je liever een Apple Watch met mobiele data wil, kun je misschien beter nog even de kat uit de boom kijken en afwachten of providers het komende jaar overstag gaan. Hoewel KPN zegt de 4G Apple Watch te gaan willen ondersteunen, weten we nog altijd niet wanneer de release van de 4G Apple Watch in Nederland is én wanneer KPN (of andere providers) het echt gaan aanbieden.

Conclusie Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 4

De belangrijkste redenen om de overstap te maken van de Apple Watch Series 4 naar de Apple Watch Series 7, zijn het grotere scherm, de nieuwe functies van de tussenliggende modellen (zoals saturatiemeter en always-on display) en de betere chip en bijbehorende extra functies zoals het kompas. Ook het design met de nieuwe kleuren kan een belangrijke factor zijn, mocht je toe zijn aan een ietwat aangepaste look. Voor liefhebbers die graag muziek en meer luisteren, is de 32GB opslag ook een fijne meevaller.

Maar had je je geld gezet op een gloednieuw design, de komst van een 4G-versie of meer geavanceerde gezondheidsfuncties, dan kun je misschien nog even wachten met upgraden. Een deel van deze functies komt waarschijnlijk het komende jaar beschikbaar of in de daarop volgende jaren beschikbaar. Hoewel dat nooit zeker is (zo bewezen de geruchten over het nieuwe design voor dit jaar al), komt er ooit een moment dat Apple het design aan gaat passen en nieuwe gezondheidsfuncties toevoegt. Of je daarop wil (en kunt) wachten, is een persoonlijke afweging.

Ga upgraden naar de Apple Watch Series 7 als…

…je meer met de Apple Watch wil doen en het grotere scherm voor jou belangrijk is.

…je toe bent aan een nieuwe kleurtje voor de kast.

…je veel muziek, podcasts of audioboeken luistert via de Apple Watch. De extra opslag kan dan een goede reden zijn.

…je dolgraag een always-on scherm wil (hoewel je dan ook zou kunnen kiezen voor een iets ouder model).

…je verbeterde en nieuwe functies wil, zoals de saturatiemeter, het kompas en de betere chip.

Blijf je Apple Watch Series 4 gebruiken en wacht met upgraden als…

…je nog tevreden bent met het schermformaat en nog wel even met dit design kan doen.

…je écht dolgraag een compleet nieuw design wil (mogelijk gepland voor 2022).

…je meer nieuwe gezondheidsfuncties wil die nu nog niet in de Apple Watch zitten.

…een langere batterijduur wil. Hopelijk verbetert Apple de accuduur in de modellen van komende jaren.

…je een 4G Apple Watch wil. Voorlopig komt deze nog niet naar Nederland, zo lijkt het.

