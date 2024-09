Reeder is al 15 jaar een populaire RSS-app. Maar in 2024 gooit de ontwikkelaar het roer om: RSS schuift naar de achtergrond, omdat je met deze app veel meer kan volgen: podcasts, YouTube, Mastodon, Bluesky, Reddit en meer.

Toen we onlangs onze lijst met de beste RSS-apps voor iPhone bijwerkten, viel op dat er niet zoveel vernieuwing is op het gebied van RSS. De meeste apps bestaan al jaren, maar omdat er aan het RSS-protocol niet zoveel veranderd, valt er bij de apps ook niet zoveel te innoveren. En wie gebruikt RSS-feeds nou eigenlijk nog, in het tijdperk waar de meeste mensen hun nieuws halen van YouTube, TikTok en Snapchat? De ontwikkelaar van Reeder voelt dat goed aan: hij heeft de app een compleet nieuwe richting gegeven en combineert nu RSS-feeds met allerlei andere gegevensbronnen: podcasts, YouTube, Reddit en nog veel meer.

Reeder is een goed voorbeeld van een uitstekende app die door een zelfstandige ontwikkelaar wordt ontwikkeld. Silvio Rizzi bouwt al 15 jaar aan de Reeder-app voor verschillende platformen en weet in z’n eentje steeds weer nieuwe functies toe te voegen, waar een groter team maandenlang voor zou moeten vergaderen. De vernieuwde insteek van de app zal dan ook een behoorlijke klus zijn geweest voor Rizzi, die ook de oude Reeder-app nog gewoon in de lucht houdt. Deze krijgt de naam Reeder Classic, terwijl de nieuwe app net als voorheen ‘Reeder’ blijft heten. Hij gaat alleen veel verder dan het lezen van nieuwsartikelen.

Dit zijn de gegevensbronnen die je aan de app kunt toevoegen:

RSS-feed

Podcast

YouTube

Mastodon

Bluesky

Reddit

Micro.blog

Glass

Flickr

Stripverhalen

Reeder wordt dus een hub voor verschillende soorten feeds. Maar de manier waarop het werkt, is ook compleet anders. Er is geen sprake meer van gelezen en ongelezen artikelen. In plaats daarvan is het meer een tijdlijn, die bijhoudt waar je bent gebleven. Ook kiest Rizzi ervoor om alles via iCloud te synchroniseren. Het werkt niet met RSS-synchronisatiediensten van derden zoals Feedly. Hield je daar je RSS-feeds bij, dan zul je opnieuw moeten beginnen. Dit is nodig omdat Reeder heel andere soorten feeds bevat die niet orden ondersteynd door RSS-synchronisatiediensten. Wel kun je je bestaande RSS-abonnementen in één keer importeren met een OPML-bestand.

Reeder organiseert de feeds automatisch op type, maar niet op onderwerp. En dat is jammer, want als je alle nieuwtjes over tech wilt lezen staan ze tussen nieuwtjes over andere onderwerpen die je wilt volgen, bijvoorbeeld sport en recepten. Om in deze chaos toch nog wat structuur aan te brengen heeft de app een lay-out met drie panelen. Van links naar rechts zie je categorieën, de feedlijst met items en de inhoud van een artikel. Het zal misschien niet iedereen aanspreken, maar vernieuwend is het wel. Je kunt bijvoorbeeld gedeelde feeds maken die je met anderen deelt. Ook kun je artikelen opslaan en om later te lezen, zodat je geen aparte later lezen-app meer nodig hebt. Reeder is gratis te downloaden, maar om er optimaal gebruik van te maken moet je €1,- per maand of €10,- per jaar betalen voor het Premium-abonnement.

Je kunt er meer over lezen op de website van Reeder.