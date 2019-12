Apple geeft tijdelijk 10% extra iTunes- en App Store-tegoed

Apple geeft tijdelijk 10% bonustegoed bij aankoop van een digitale iTunes-kaart. De actie loopt tot 31 december. Gek genoeg zijn de percentages niet in alle landen gelijk, want in Duitsland krijgen klanten 15% extra.

Nieuwe actie 30 december 2019: Apple geeft ‘tot 31 december’ opnieuw 10% extra tegoed wanneer je het via de App Store aanschaft. Het is wederom gebaseerd op ‘accountinformatie of aankoopgeschiedenis’. Of de actie op 31 december 2019 nog geldt, is wat onduidelijk. Wil je ervan profiteren, dan kun je er het beste maar snel bij zijn. Hou er wel rekening mee dat het niet voor iedereen geldt. Zodra je je saldo verhoogt, merk je vanzelf of de actie voor jou wel of niet geldt.

Dit is hoe je winkeltegoed aanschaft met deze actie. Hou er rekening mee dat je alleen extra tegoed krijgt als je het via deze stappen doet:

Open de App Store op je iPhone, iPad of Mac. Tik of klik op jouw afbeelding (rechtsboven op iOS, linksonder op Mac). Je ziet hier je accountinformatie. Kies voor Verhoog Apple ID-saldo. Controleer of de actie voor jou ook geldt. Selecteer een bedrag of voer een andere waarde in. Rond de betaling af.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke bericht van november 2019.

10% extra tegoed

Kom je winkeltegoed bij Apple tekort? Goed nieuws! Bij Apple krijg je nu 10% extra tegoed wanneer je direct bij Apple extra tegoed stort. De actie loopt tot 12 december 2019. Wie onze iCulture Deals trouw volgt weet er regelmatig iTunes-kaarten met korting of extra tegoed te koop zijn. Vaak zijn die deals zelfs iets beter en krijg je 15% toegoed extra. Bij Apple komt het wat minder vaak voor dat je extra tegoed krijgt, maar er is wel één pluspunt: bij Apple kun je tot €300 zelf bepalen hoeveel euro winkeltegoed je wilt hebben. Bij normale winkels het je meestal te maken met vaste bedragen.



Heb je nog geen behoefte om nu al je tegoed aan te vullen, dan kun je beter even wachten met de aankoop. We zien regelmatig aanbiedingen van 15% extra bij Nederlandse winkels.

Actie gebaseerd op ‘accountinformatie of aankoopgeschiedenis’

Bij de kleine lettertjes in de actie staat dat deze aanbieding van Apple “kan afwijken op basis van accountinformatie of aankoopgeschiedenis.” Wat de concrete bedoelingen zijn van Apple is onduidelijk, maar let voor de zekerheid op of deze actie ook voor jou geldt wanneer je tegoed wil aanschaffen.

Kom je in aanmerking voor de actie, dan zie je dit staan in het keuzemenu met de bedragen. De App Store laat hier duidelijk zien hoeveel bonustegoed je ontvangt. Staat dit er niet bij, dan heeft Apple jou waarschijnlijk uitgesloten van deelname. Je kunt het tegoed gebruiken voor apps, boeken, muziek en andere digitale content. Helaas kun je het niet gebruiken voor de aanschaf van hardware in de Apple Store, want daarvoor moet je een ander type kaart aanschaffen.

Gek genoeg krijgen Duitse klanten bij deze actie 15% extra winkeltegoed. Helaas is er geen manier om hiervan gebruik te maken met een Nederlands Apple ID. Bovendien zien we in Nederland gelukkig vaak genoeg acties met 15% bonustegoed.

