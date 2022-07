Apple Watch Pro: fikse prijs

Volgens Gurman gaat deze Apple Watch Pro de bestaande Apple Watch Edition vervangen. Die is momenteel verkrijgbaar met een behuizing van titanium. Apple zou deze extra dure uitvoering een andere insteek willen geven, meer gericht op fanatieke sporters. Een andere oplossing is dat Apple gewoonweg stopt met de Edition en in plaats daarvan een versie voor extreme sporten uitbrengt. Eerder is dit model de Explorer Edition genoemd, maar ook die naam is nog niet definitief.



In zijn nieuwsbrief schrijft Gurman dat we op een hoge prijs moeten rekenen: rond de $900 tot $1000 vanwege het grotere scherm, de extra sensoren en de duurdere materialen. Er zal in de Apple Watch Pro een S8-chip aanwezig zijn (dezelfde als in de Series 6 en Series 7) maar met een nieuwe sensor voor lichaamstemperatuur. Het horloge heeft een breukbestendiger display, verbeterde tracking voor zwemmen en sportief wandelen, een langere batterijduur en een robuustere behuizing van een premium materiaal. Apple zou niet willen kiezen voor aluminium, dus het zou hier om staal of titanium kunnen gaan.

De Bloomberg-verslaggever schrijft:

Die smartwatch zal ontworpen zijn om extreme sporters aan te spreken en iedereen die anders een high-end Garmin sporthorloge zou kopen voor intensieve workouts. Ik denk ook dat het grotere scherm, de grotere batterij en het metalen ontwerp het aantrekkelijk zullen maken voor iedereen die gewoon de meest geavanceerde Apple Watch wil.



Voorbeeld van Apple Watch-beschermhoesjes die je nu al kunt kopen.

Het introduceren van een Apple Watch Pro zou betekenen dat Apple nog meer Pro-producten in het assortiment krijgt naast de al bestaande Pro-modellen van de iPhone, iPad, MacBook en AirPods.

Verder meldt Gurman dat er nog steeds een verbeterde Apple Watch spaarstand op komst is. Vorig jaar voorspelde hij al dat deze eraan zat te komen, maar tijdens WWDC 2022 werd er met geen woord over gerept. Mogelijk is het een van de functies die Apple nog even geheim houdt tot later dit jaar. Volgens Gurman wordt er intern nog steeds aan de ontwikkeling van de nieuwe spaarstand gewerkt en zal het ongeveer gelijktijdig met de definitieve versie van watchOS 9 uitkomen. Dat gebeurt dit najaar.