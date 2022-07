De Geekbench 5-resultaten maken duidelijk dat de M2-chip in beide modellen ongeveer dezelfde scores op levert. De MacBook Air haalde een single-core score van 1.899 en een multi-core score van 8.965. Ter vergelijking: de MacBook Pro zit qua scores ook rond de 1.900 en 9.000. Dit zijn de scores op papier voor het model met 16GB centraal geheugen. In de praktijk zou de MacBook Pro toch iets beter kunnen presteren bij zware taken, omdat er een fan in zit voor extra koeling.



Er is wel een verschil te zien met de vorige MacBook Air 2020, die een single core-score haalde van 1.700 en een multi-core score van 7.400. Dit vertaalt zich in een 20% betere performance voor multi-core taken, vergeleken met het M1-model. Ook blijkt uit deze cijfers nogmaals dat de MacBook Air met M2-chip het basismodel Mac Pro verslaat, terwijl die duizenden euro’s meer kost. Een eerlijke vergelijking is dit niet, maar het laat wel zien dat de Apple Silicon -chips een indrukwekkende performance kunnen leveren, ook bij Macs die betaalbaar zijn.

Bij de M1-modellen waren de scores voor de Air en Pro ook vrijwel hetzelfde. Wil je betere performance dan zou je voor de MacBook Pro met M1 Pro/Max kunnen kiezen.



De Geekbench-scores werd ontdekt door Mr. Macintosh op Twitter. Zodra de eerste exemplaren in handen zijn van testers kunnen we meer benchmarks verwachten, zodat een duidelijker beeld ontstaat.

Grootste vraagteken op dit moment is of het instapmodel MacBook Air M2 met 256GB SSD is voorzien van een enkele NAND-chip. Dit zou de prestaties namelijk negatief kunnen beïnvloeden, bleek vorige maand al bij de MacBook Pro. Voorheen gebruikte Apple twee afzonderlijke 128GB SSD’s, die parallel lees- en schrijfwerk konden doen. Door virtuele memory swapping kan een trage SSD de performance van je hele systeem verminderen. Wil je een vergelijking tussen M2 MacBook Air en M1 MacBook Air, dan hebben we die ook voor je gemaakt! Ook hebben we een vergelijking van de M2 MacBooks.

De MacBook Air 2022 is afgelopen vrijdag in pre-order gegaan en is vanaf €1.519,- verkrijgbaar bij Apple en diverse winkels. Of dit instapmodel de moeite waard is zal binnenkort blijken als er reviews online komen. Ook wij werken uiteraard aan een uitgebreide review van dit model.