Apple gaat de prijs van Apple Music voor studenten met €1,- verhogen. In plaats van €4,99 per maand betaal je voortaan €5,99 per maand, zo ontdekte iCulture.

Apple Music voor studenten wordt duurder

Apple introduceerde een paar jaar geleden de speciale studentenkorting voor Apple Music. Het houdt in dat je voor half geld onbeperkt kunt luisteren naar het muziekaanbod van Apple’s muziekdienst. Alles is verder hetzelfde als bij het normale abonnement van €9,99 – behalve dan dat je moet kunnen aantonen dat je student bent. Het is een mooi aanbod als je op jezelf woont en geen gebruik kunt maken van nog goedkopere opties zoals een gezinsabonnement voor 6 personen.



Apple maakte de prijsverhoging bekend aan mensen die nu een lopend studentenabonnement op Apple Music hebben. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid om zonder toestemming van de gebruiker prijzen te verhogen. Deze mogelijkheid werd in mei van dit jaar ingevoerd na een test met Disney+ . Ook daarbij werd de prijs van het abonnement zonder toestemming verhoogd. Voorheen was het zo, dat mensen die al vanaf het prille begin een bepaald abonnement hadden deze tot in lengte van dagen voor dezelfde prijs konden laten doorlopen. Apple wordt qua inkomsten steeds meer afhankelijk van langlopende abonnementen en heeft profijt van prijsverhogingen door er 15% tot 30% van af te romen.

Als je de mededeling van Apple ontvangt kun je twee dingen doen: je studentenabonnement op Apple Music laten doorlopen en daarmee stilzwijgend akkoord gaan met de prijsverhoging, of op tijd opzeggen. Eventueel kun je opzeggen en later alsnog Apple Music met studentenkorting nemen, al zul je dan wel weer opnieuw door de goedkeuringsmolen moeten. Je zou ook kunnen overwegen of je beter kunt meedoen met een gezin, zodat je per persoon €2,50 per maand betaalt (€14,99 gedeeld door 6) of je zou kunnen kiezen voor Apple One, de alles-in-een bundel waarbij je ook Apple Arcade en meer opslag krijgt.

De prijs van de normale abonnementen (€9,99 individueel en €14,99 voor een gezin) is nog niet gewijzigd, maar dat zou in de loop van de tijd wel kunnen gebeuren. Ondertussen wachten we ook nog op Apple’s Back to School-actie voor studenten. Die is voor de VS al wel aangekondigd, maar is in Europa nog niet van start gegaan.