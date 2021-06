Apple heeft per ongeluk een aankondiging van WWDC 2021 verklapt: de Apple Watch krijgt een nieuwe Mind-app. Ook zitten en Tips- en Contacten-apps in watchOS 8.

Het werd ontdekt door ontwikkelaar Khaos Tian. De App Store verklapt daarbij verschillende nieuwe ID’s voor appbundels, waaronder ‘com.apple.NanoTips’ voor een mogelijke Tips-app en ‘com.apple.NanoContacts’ voor je adresboek. Tips en Contacten zijn al jarenlang op de iPhone aanwezig, maar op de Apple Watch zou het nieuw zijn als zelfstandige app. Het meest interessant is echter de verwijzing naar ‘com.apple.Mind’, dat de indruk wekt dat het om een nieuwe app voor mentale gezondheid gaat. Apple hanteert de term ‘Nano’ intern voor Apple Watch-apps.



Looks like someone deployed the new profile for App Store too early? Want to guess what “https://t.co/nhhpJFmZbJ.Mind” is on watchOS? pic.twitter.com/BarzoJtovq — Khaos Tian (@KhaosT) June 5, 2021

Er zijn al langer geruchten dat Apple zou werken aan softwarefuncties voor mentale gezondheid en mindfulness. In dit geval is het iets anders dan de bestaande Ademhaling / Breathe-app , waarmee je tot rust kunt komen door even rustig op het juiste ritme te ademen.

Ook werd voor de Zoek mijn-app een verwijzing naar ‘com.apple.findmy.finditems’. Het lijkt er dus op dat het zoeken van objecten zoals de AirTag binnenkort ook mogelijk is op de Apple Watch. Momenteel kun je via de Zoek mijn-app alleen vrienden zoeken.

Apple houdt op maandag om 19:00 uur een keynote tijdens WWDC 2021 en daar zal ook de nieuwste versie watchOS 8 worden aangekondigd.