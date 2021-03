Apple is volgens bronnen van plan om de iPhone 13 Pro in matzwart uit te brengen. Ook andere nieuwe details over het design zijn mogelijk uitgelekt, zoals een minder vingerafdrukgevoelige rand en plattere camera's.

In 2020 heeft Apple het designs van de iPhone een grote make-over gegeven, met de nieuwe vlakke zijkanten van aluminium en roestvrijstaal bij respectievelijk de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Voor dit jaar is de verwachting dat Apple het design van de iPhone 13 Pro slechts op een paar punten aanpast. De veranderingen zijn daardoor minder groot. Max Weinbach, die regelmatig vroegtijdig informatie over aankomende smartphones lekt, heeft in samenwerking met EverythingApplePro een nieuwe video gemaakt waarin voornamelijk het design van de iPhone 13 Pro aan bod komt. Zo zou Apple werken aan nieuwe kleuren, waaronder matzwart. Hou er rekening mee dat het nog gaat om geruchten over het design van de iPhone 13 Pro, waardoor de plannen nog kunnen wijzigen.



‘Design iPhone 13 Pro: matzwart, minder vingerafdrukgevoelig’

Apple brengt de nieuwe iPhones ieder jaar in een aantal nieuwe kleuren uit. Volgens de bronnen komt Apple dit jaar in ieder geval met een matzwarte iPhone 13 Pro. Traditiegetrouw komt Apple altijd met spacegrijs, hoewel Apple afgelopen jaar voor het lichtere grafiet gekozen heeft. Dit jaar zou Apple dus weer voor een donkerdere tint gekozen hebben.

Apple experimenteert volgens Weinbach ook met een oranje-achtige kleur. Het wordt ook wel vergeleken met koper of brons. Maar hij geeft wel als waarschuwing dat deze kleur waarschijnlijk niet beschikbaar zal komen.

Hou bij dit gerucht wel een flinke slag om de arm. Het is nogal risicoloos om dergelijke geruchten op deze manier te verspreiden, omdat je het dan altijd juist hebt. Er zijn in het verleden wel vaker geruchten geweest over dergelijke kleuren, maar het eindresultaat bleek nagenoeg altijd anders te zijn.

Volgens Weinbach past Apple op de roestvrij stalen rand van de iPhone 13 Pro een nieuwe coating toe. De huidige rand van de iPhone 12 Pro is behoorlijk vingerafdrukgevoelig. Door het glimmende ontwerp vallen vlekken heel erg op, maar de nieuwe coating zou dit moeten voorkomen.

‘Camera iPhone 13 steekt minder ver uit’

De camera krijgt ook een nieuw design, zo beweert de bron. Net als bij alle voorgaande modellen steekt de camera wel wat uit, maar is dat bij de iPhone 13 Pro minder ver dan voorheen. Zowel het glas rondom de lenzen als de lenzen zelf zijn vlakker, wat de camera een nieuwe look geeft, aldus Weinbach. Of het toestel zelf ook dunner wordt, is niet duidelijk.

‘Verbeterde audio via de kleinere notch’

Qua nieuwe informatie meldt de bron tot slot dat Apple de audio bij de oorspeaker gaat verbeteren. De verbeterde noise-cancellation en betere microfoon zorgen voor een betere audioervaring. Mogelijk heb je daar vooral tijdens het bellen wat aan. Apple gebruikt daarvoor een techniek genaamd beam-forming. De afgelopen jaren heeft Apple al meermaals de audio verbeterd, bijvoorbeeld met de toevoeging van ruimtelijke audio.

In de video worden ook eerdere geruchten rondom de iPhones herhaald, zoals de kleinere iPhone 13 notch, de grotere batterij en 1TB opslag. Wil je meer weten over de iPhones van dit jaar, lees dan onze vooruitblik met verwachtingen van de iPhones van 2021.