Ademhaling-app

Heb je een stressvolle periode? Sta je op het punt een spannende opdracht te doen en schiet je hartslag omhoog? De Apple Watch-app Ademhaling (Breathe) is standaard aanwezig op elke Apple Watch en kan je helpen om rustiger te worden. Ook gedurende de dag kan de app je helpen om te ontspannen. Met deze app ga je op bepaalde momenten van de dag ademhalingsoefeningen doen.

Ademhaling (Breathe) op de Apple Watch

De Ademhaling-app (Breathe in het Engels) is beschikbaar sinds watchOS 3. De app laat je ademhalingsoefeningen doen, bij voorkeur minimaal eenmaal per dag. Maar je kunt de app ook even opstarten op momenten dat je gestresst bent. In sessies van één tot vijf minuten krijg je een visualisatie te zien, die je helpt om in een rustig tempo te ademhalen. Tegelijk voel je klopjes op je pols, om aan te geven wanneer je moet in- en uitademen. Na afloop krijg je een overzicht van je hartslag.

Ademhaling-app gebruiken

Zo gebruik je de Ademhaling-app:

Start de Ademhaling-app op de Apple Watch. Geef aan hoe lang de sessie moet duren. Bij een sessie van 1 minuut ga je 7x ademhalen. Draai aan de Digital Crown om de duur van de sessie aan te passen. Tik op Start.

De sessie gaat van start. Volg de aanwijzingen op het scherm. Je krijgt tikjes op je pols als je moet inademen. De bloem op het scherm geeft het tempo voor het in- an uitademen aan. Na afloop van de sessie krijg je de statistieken te zien. Ook zie je wat je gemiddelde hartslag was tijdens de sessie. Je kunt meteen weer een nieuwe sessie starten.

De resultaten van de ademhalingsoefeningen vind je terug in de Gezondheid-app bij het onderdeel Mindfulness.

Ademhaling: instellingen van de app

Op de iPhone kun je ook nog een aantal dingen aanpassen als het gaat om de Ademhaling-app op de Apple Watch. Het gaat om instellingen als de frequentie van je ademhaling of de lengte van de sessies. Ook kun je in de herinneringen om te ademen in- of uitschakelen via de app. Alle instellingen vind je door de volgende stappen te volgen:

Open de Apple Watch-app en ga naar Mijn Watch. Zoek in het overzicht van apps naar Ademhaling. Je kunt hier verschillende instellingen aanpassen waaronder de frequentie en de lengte van de sessie.

Ook kun je via dit menu instellen hoe vaak je een Ademhalingsherinnering krijgt of dat die je helemaal niet wilt ontvangen.

Tijdsduur van de sessie kiezen

Als je een nieuwe ademhalingssessie start kun je aan de Digital Crown draaien om de lengte in te stellen. Maar dat hoeft niet: als je tevreden bent met de lengte van de laatste sessie, kun je dit als standaard instellen.

Ga in de Watch-app naar de instellingen van de Ademhaling-app, zoals hierboven uitgelegd. Zet het schuifje aan bij Gebruik vorige duur.

Ademfrequentie kiezen

Je kunt ook aanpassen hoe frequent je ademhaalt:

Ga naar de instellingen van de Ademhaling-app. Tik op Ademfrequentie. Kies een waarde, waarbij 7 de standaard is. Rustiger ademhalen is beter, dus kies bij voorkeur een lagere waarde.

Herinnering uitschakelen

Wil je niet steeds herinnerd worden dat je ademhalingsoefeningen moet doen? Dan kun je de meldingen ook uitschakelen:

Ga naar de instellingen van de Ademhaling-app. Tik op Ademhalingsherinneringen. Kies de optie Geen (of een waarde, als je vaker of minder vaak herinneringen wilt krijgen).

Al deze instellingen zijn ook te wijzigen vanaf de Apple Watch. Je vindt het bij Instellingen > Ademhaling.

Wijzerplaat van Ademhaling-app

De Ademhaling-app heeft ook een eigen wijzerplaat. Met deze wijzerplaat kun je ontspanningsoefeningen doen, zonder dat je de Ademhaling-app hoeft te openen. Zodra je je pols tilt, verschijnt de animatie op het scherm die aangeeft wanneer je moet in- en uitademen. Het ritme is hetzelfde als in de Ademhaling-app, met een interval van 8,5 seconden.

Je kan kiezen tussen drie varianten, elk met een ander ontwerp. Er is de blauwe bloem vergelijkbaar met de Ademhaling-app, maar ook met stipjes of een groter en kleiner wordende ring. Je vindt de Ademhaling-wijzerplaat in de Watch-app op je iPhone of je voegt hem direct op je Apple Watch toe. Lees ook onze tip over het aanpassen van je Apple Watch wijzerplaat.

Ademhaling-apps voor de iPhone

Er is geen tegenhanger voor de Ademhaling-app op de iPhone van Apple zelf, maar je vindt in de App Store wel talloze alternatieve apps die ook op de iPhone werken zoals Breathe (link) en Calm (link). In ons aparte artikel vind je een lijstje met mindfulness-apps die je ook kunt gebruiken om beter te ontspannen en je ademhaling te verlagen.