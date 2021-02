Gebruikers met een M1 Mac klagen over wisselende meldingen over de gezondheid van hun SSD. Als de metingen kloppen zou de Mac al na een halfjaar kapot gaan. Maar waarschijnlijk is er iets anders aan de hand.

Snelle slijtage van SSD of bug?

Het getal voor Total Bytes Written (TBW) wekt de indruk dat de levensduur van de SSD al vrij snel in gevaar komt. Mogelijk is er sprake van een softwarebug, waardoor de metingen mogelijk niet correct zijn. Enkele gebruikers melden dat hun M1 MacBook enorm hoge schrijffrequenties laat zien over een relatief korte tijdsspanne. Soms is al 10-13% van de maximale TBW-waarde bereikt, wat veel is in zo’n korte tijd. Hierbij is gekeken naar de capaciteit en de waarden voor soortgelijke schijven.



Bij SSD’s kun je maar een beperkt aantal keren schrijven, voor betrouwbaar gebruik. Daarna wordt het onstabiel. Je kunt ze nog wel gebruiken, maar er kan dataverlies optreden. Door de schrijfactiviteiten zo veel mogelijk te verspreiden over alle geheugencellen wordt dit zo lang mogelijk opgerekt. Als er echter een maximaal aantal keren geschreven is, is het tijd om te vervangen. Dat kan bij de M1 MacBooks echter niet zo gemakkelijk, aangezien alles geïntegreerd is. De Total Bytes Written wordt gemeten in terabytes.

Het is goed mogelijk dat de metingen niet kloppen. Experts denken dat het een bug is, die wel vaker voorkomt. Slimme tools om te meten tonen wel vaker een afwijking, zeker bij nieuwe ontwikkelingen zoals de M1-chip. Op MacBooks met Intel werden echter ook vreemde metingen gezien. Latere analyses maakten duidelijk dat de verontrustende beweringen dat de MacBooks maar een halfjaar of een jaar meegaan, misschien wat overdreven zijn.

Zodra Apple gereageerd heeft weten we hopelijk meer – al zou het bedrijf het ook stilletjes kunnen oplossen.