De Apple Watch heeft tal van gezondheidsfuncties die bijvoorbeeld de conditie van je hart in de gaten houden. Er zit een hartslagsensor in en je kan waarschuwingen voor onregelmatig hartritme krijgen. De Apple Watch heeft ook een ECG-app, die zelfs van de FDA “clearance” gekregen heeft. Sommige medische functies moeten door instanties beoordeeld worden voordat Apple die zomaar mag toevoegen en in de markt mag zetten als een medische functie. Om alles in goede banen te leiden, zoekt Apple nu met een nieuwe vacature naar een zogenaamde Regulatory Project Manager.



Meer medische functies met keuring op Apple Watch

De ECG-app is nu nog de enige functie op de Apple Watch die zo’n medische beoordeling gekregen heeft. Andere gezondheidsfuncties worden gezien als een soort wellnesstool, zoals de saturatiemeter. Maar met het plaatsen van deze vacature lijkt het erop dat er meer van soortgelijke medische functies met keuring aan komen.

In de omschrijving zegt Apple dat de manager in spé “projecten leidt die regelgevende goedkeuring vereisen”. Je neemt de leiding over een team dat zich bezighoudt met gezondheid en wellness. Vereisten voor de functie zijn meer dan vijf jaar ervaring in regelgevende zaken en ook een bewezen trackrecord op dit gebied.

De huidige ECG-app is een zogenaamd Class II-product en in deze nieuwe rol moet je ook ervaring hebben met het werken aan dergelijke producten. Je moet zowel ervaring hebben met instanties in de VS als internationaal, bijvoorbeeld in de EU. Mocht je meer willen lezen over de vacature, dan vind je die hier.

‘Glucosemeting in de maak voor 2022’

Apple zou al jaren werken aan een manier van glucosemeting in de Apple Watch. Het lijkt er nu op dat dit op de planning staat voor 2022. Dat zou ook samen kunnen vallen met deze nieuwe functie binnen Apple. Aangezien de vacature pas net geplaatst is, lijkt het erop dat we voor de aankomende Apple Watch Series 7 nog geen innovatieve nieuwe gezondheidsfuncties hoeven te verwachten.