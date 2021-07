Eerder deze week bracht Apple al iOS 14.7.1 en macOS Big Sur 11.5.1 uit, dus het is geen verrassing dat watchOS 7.6.1 op het programma staat. Verwacht geen nieuwe functies: het versienummer verklapt al dat het om een kleine update gaat. Apple noemt in de releasenotes alleen “belangrijke beveiligingsupdates” en beveelt het aan voor alle gebruikers.



watchOS 7.6.1 beschikbaar

Eens in de zoveel tijd brengt Apple kleine bugfix-updates uit, onder andere voor iPhone, iPad en Apple Watch. Meestal lost Apple hier problemen op, maar vaak gaat het om het verbeteren van de beveiliging. Deze week was dat ook het geval bij iOS 14.7.1 en meer, waar een lek gedicht was die door kwaadwillenden misbruikt is. Mogelijk heeft Apple in watchOS 7.6.1 ditzelfde lek gedicht.

In watchOS 7.6, die eerder verscheen, voegde Apple wat nieuwe functies toe. Zo kun je met die versie de luchtkwaliteit in Nederland bekijken via de Weer-app en via een complicatie voor je wijzerplaat.

Bekijk ook watchOS 7.6 met nieuwe functie voor Weer-app nu beschikbaar watchOS 7.6 is nu beschikbaar. Deze nieuwe update voor de Apple Watch bevat voor Nederlandse gebruikers een nieuwe functie voor de Weer-app.

watchOS 7.6.1 releasenotes

Dit zijn de releasenotes van deze update:

Deze update biedt belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligingsaspecten van Apple software-updates vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Op de genoemde pagina is te lezen dat watchOS 7.6.1 een kwetsbaarheid met IOMobileFrameBuffer oplost, waardoor willekeurige code kon worden uitgevoerd:

IOMobileFrameBuffer

Available for: Apple Watch Series 3 and later

Impact: An application may be able to execute arbitrary code with kernel privileges. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited. Description: A memory corruption issue was addressed with improved memory handling. CVE-2021-30807: an anonymous researcher

watchOS 7.6.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Lukt het installeren van watchOS 7 niet? Deze tips helpen Heb je last van watchOS 7 installatieproblemen? Lukt het instellen van watchOS 7 niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.