Minder mobiel? Je Apple Watch weet het

De Apple Watch kan al waarschuwen bij een val, maar voordat het zover is zouden mensen al minder stevig op hun benen kunnen staan en gemakkelijker iets breken. Dergelijke broosheid of zwakheid is een betere voorspeller voor behandeling dan de werkelijke leeftijd van een persoon. Fragiliteit staat namelijk in verband met meer ziekenhuisopnames en meer problemen het het hart, de ademhaling en andere systemen in het lichaam. Normaal kan het worden bepaald met een 6 minuten-wandeltest (6MWT) om de functionele mobiliteit en het vermogen om te bewegen, te kunnen inschatten. Hoe hoger de score, hoe gezonder de persoon is.



Zo bekijk je je eigen fragiliteit

Stanford University ging kijken of dit ook met de Apple Watch vroegtijdig te achterhalen is en kreeg geld van Apple om dit te onderzoeken. Het pakte gunstig uit (anders zouden we er waarschijnlijk nooit meer iets over gehoord hebben). Stanford vroeg 110 veteranen met hart- en vaatziekten om met een iPhone 7 en een Apple Watch Series 3 te gaan rondlopen. Ze voerden thuis een zes minuten durende wandeltest uit en het resultaat werd vergeleken met hun 6MWT-metingen in de kliniek.

Dat de gebruikte apparaten relatief oud waren heeft ermee te maken dat het onderzoek al een aantal jaren geleden is begonnen en dat er langere tijd is gemeten. Sindsdien heeft Apple nieuwe functies toegevoegd waarmee je kunt checken of iemand nog wel mobiel is. Zo vind je in watchOS 7 de waarde voor 6MWT in de Gezondheid-app. Dit wordt ongemerkt gemeten: de meting laat zien welke afstand jij in 6 minuten kunt afleggen. Ligt de waarde op 500m dan loop je gemiddeld 5 km/uur, een normale snelheid.

Je vindt deze waarde voor jezelf in de Gezondheid-app op het tabblad Gegevens. Vul in het zoekvak 6MWT in en je ziet meteen jouw waarde en de bijbehorende uitleg. Mogelijk heeft Apple bij het ontwikkelen van deze functie gebruik gemaakt van vroege resultaten van dit onderzoek.

Uit het onderzoek bleek dat een Apple Watch in een klinische omgeving in staat was om fragiliteit nauwkeurig te beoordelen met een gevoeligheid van 90 procent en een specificiteit van 85 procent. Bij een beoordeling zonder toezicht thuis lagen deze percentages op respectievelijk 83 procent en 60 procent. Hieruit blijkt volgens Stanford Apple dat de Apple Watch goed kan voorspellen hoe je in de kliniek op een 6MWT zal scoren, zonder dat je de deur uit hoeft.

Ook goed voor Apple

De studie gebruikte een speciaal daarvoor ontwikkelde app, genaamd VascTrac om de data te verzamelen. Voor artsen en andere zorgaanbieders kan het reden zijn om voortaan thuis te kijken of mensen nog wel functioneel mobiel zijn. Mogelijk kunnen ze daarmee ook vroegtijdig ontdekken of iemand bezig is af te takelen en dan bijvoorbeeld meer beweging of dagelijkse gymnastiek voorschrijven. En voor Apple is het ook goed: hoe meer mensen met een Apple Watch rondlopen, hoe beter het met de beurskoers gaat.

Voor ouderen heeft de Apple Watch nog een andere functie, namelijk valdetectie. Dit kan ook handig zijn voor jongeren die wat losjes op hun benen staan, maar bij ouderen staat het standaard ingeschakeld.