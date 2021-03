Eén van de nieuwe functies van Apple Kaarten in iOS 14 is het tonen van flitsers. De flitspalen in Apple Kaarten waren echter alleen in een beperkt aantal landen zichtbaar, maar iCulture-lezer Chris ontdekte dat deze nu ook in Nederland zichtbaar zijn. De iCulture-redactie heeft dit gecheckt en kan bevestigen dat Apple Kaarten in Nederland nu ook flitsers toont. Ook zijn er berichten dat de flitspalen in België zichtbaar zijn. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan.



Apple Kaarten met flitsers in Nederland en België

Tijdens het navigeren met Apple Kaarten zie je op de locatie van een flitspaal een geel icoontje met een camera erin. Wij hebben de locatie van flitspalen in ieder geval gezien in regio Haarlem. Mogelijk wordt de functie nog verder uitgerold, waardoor je ze nog niet overal ziet. Je ziet de flitspalen alleen tijdens de routebegeleiding. Uit tweets blijkt dat de flitsers ook in België beschikbaar zijn.

In Apple Kaarten zie je zowel de locatie van flitspalen die checken op rood licht als op snelheid. Momenteel gaat het vermoedelijk alleen nog om vaste flitspalen en dus niet om mobiele flitsers. Apple werkt wel aan een functie om flitsers en meer te melden voor Apple Kaarten, maar dat is nu in Nederland nog niet zichtbaar.

De locatie van flitspalen is zowel te zien in CarPlay (inclusief het CarPlay Dashboard) als op de iPhone als je alleen daarmee navigeert. Een nadeel is wel dat vanuit de app niet duidelijk is waarop wordt geflitst. Apple Kaarten laat alleen zien dat er een flitser staat. Ook krijg je geen melding van de flitser en wordt ook niet omgeroepen dat je een flitspaal nadert. Voor dergelijke functies moet je dus nog een andere app gebruiken, zoals Flitsmeister.

Nog geen snelheidslimieten

De flitslocaties in Apple Kaarten vereisen iOS 14 of nieuwer. Ondanks de toevoeging van de flitspalen, toont Apple Kaarten in Nederland nog niet de maximale snelheid op de wegen.

