Afgelopen najaar introduceerde Apple in iOS 16.1 de Live activiteiten-functie, ook wel Live Activities genoemd. Dit is een soort melding die op het toegangsscherm van je iPhone blijft staan, waarin de informatie live bijgewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan de bezorging van een online bestelling of het volgen van een voetbalwedstrijd met de live score en klok. Hoewel er al best wat apps met Live activiteiten zijn, ondersteunen enkele grote namen de functie nog niet. Een voorbeeld daarvan is Google Maps. Maar in een blogpost legt Google zelf uit dat daar binnenkort verandering in komt. Zo gaat Google Maps de Live activiteiten op je iPhone benutten.



‘Glanceable’ instructies: Google Maps toont waar je heen moet op je toegangsscherm

Google Maps komt binnenkort met de functie genaamd ‘glanceable directions’. Dat betekent in feite niets meer dan snel zicht hebben op je volgende navigatie-instructie. Daarvoor gaat Google Maps de informatie tonen op je toegangsscherm. Zowel op Android als iPhone komt deze functie de komende maanden beschikbaar, maar voor de iPhone maakt Google Maps dus voor deze specifieke functie gebruik van de Live activiteiten-optie. Informatie als je geschatte aankomsttijd en wanneer je je volgende afslag moet nemen, zie je daardoor rechtstreeks op het toegangsscherm. Voorheen moest je hiervoor eerst je toestel ontgrendelen, de app openen en naar de navigatie gaan.

Beelden van hoe de Live activiteit van Google Maps eruit gaat zien, zijn helaas niet nog vrijgegeven. Maar Google laat wel weten dat het voor elk type transport beschikbaar komt. Wel heb je minimaal iOS 16.1 nodig. Apps die Live activiteiten ondersteunen, tonen deze informatie ook in het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro-modellen. Of dat ook voor Google Maps geldt en hoe dit er dan uit ziet, heeft Google niet nadrukkelijk gezegd.

Meer verbeteringen voor Google Maps onderweg

In de blogpost licht Google Maps nog een aantal andere nieuwe mogelijkheden uit die binnenkort uitgerold worden. Zo komt de nieuwe meeslepende weergave vanaf vandaag beschikbaar in de eerste steden wereldwijd, zoals Londen, Los Angeles en New York. De komende maanden volgen nog andere steden, waaronder ook Amsterdam. Deze nieuwe weergave maakt 3D-beelden van allerlei verzamelde beelden, bijvoorbeeld van Street View en luchtfoto’s. Je ziet dan dus een 3D-weergave, alsof je als een vogel op de stad neerkijkt. Je kan daarbij zelfs het weer en moment van de dag simuleren, zodat je weet hoe een stad er ’s avonds of bij regen ongeveer uit ziet. Daarnaast kun je ook rondkijken in bijvoorbeeld restaurants en zien hoe druk een museum op een bepaald moment van de dag is.

Andere nieuwe functies die naar Google Maps komen, zijn verbeterde AR-navigatie. Daarbij kan je ook zoeken in de AR-modus en wordt live via de camera van je telefoon getoond waar locaties zijn. De komende maanden wordt dit verder uitgerold in luchthavens en winkelcentra wereldwijd. Tot slot komen er voor auto’s met Android Automotive, waar Google standaard ingebouwd zit, nog wat extra mogelijkheden. Zo kan je laadpalen toevoegen aan je geplande autorit, kun je filteren op laadlocaties met de snelste laders en zie je in de zoekresultaten of een locatie een laadpaal in de buurt heeft.

