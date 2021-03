Apple heeft de Apple Watch de afgelopen jaren telkens vernieuwd op het gebied gezondheid en sport. Er kwamen nieuwe gezondheidsfuncties bij en dankzij de waterbestendigheid kun je er ook mee zwemmen. Maar Apple zou nu een speciaal model overwegen voor extreme sporten, door een extra robuuste Apple Watch uit te brengen, zo meldt Bloomberg.



‘Extra robuuste Apple Watch voor extreme sporten in ontwikkeling’

Met het nieuwe model zou Apple zich willen richten op actieve wandelaars, atleten en andere sporters die de Apple Watch willen dragen in ruigere omgevingen. Andere fabrikanten zoals Casio hebben al speciale modellen voor dergelijke activiteiten en Apple zou dit nu ook overwegen met de Apple Watch. Het zou gaan om een extra model, net zoals je nu al de Nike-versie hebt. Het nieuwe model zou een andere behuizing krijgen.

Aan de binnenkant is deze speciale Apple Watch hetzelfde als de andere modellen, maar een andere behuizing zorgt ervoor dat hij beter tegen een stootje kan. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld een rubberen kast, die minder kwetsbaar is voor schade. Intern zou dit project bij Apple door het leven gaan als Explorer Edition. Het is nog niet duidelijk of dit model er ook echt gaat komen. Als Apple dit model uit gaat brengen, hoeven we hem op zijn vroegst eind 2021 of 2022 te verwachten.

Je kan je huidige Apple Watch nu ook al extra stevig maken door een Apple Watch case te gebruiken.