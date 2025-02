De F*ckulteit

De gloednieuwe serie De F*ckulteit draait om Anouk, die op de dag dat ze het partnertraject van haar advocatenkantoor ingaat, onverwacht wordt geconfronteerd met haar verleden. Een ballon met een zeer persoonlijke boodschap van haar oude hoogleraar en ex-minnaar Patrick Hartman zet haar wereld op zijn kop. Als de beruchte Hartman plotseling opduikt op kantoor, wordt Anouk overspoeld door twijfels en ongemakkelijke herinneringen. Wat wil hij na al die jaren van haar? Ondertussen stort journalist Max Klepper zich op een onthullend artikel over grensoverschrijdend gedrag aan Anouks oude rechtenfaculteit. Professor Hartman ligt onder vuur, maar ondanks zijn reputatie blijft de juridische wereld achter hem staan. Anouk wordt gedwongen haar relatie met Hartman opnieuw onder de loep te nemen: was het echt liefde, of werd ze misleid? En durft ze, na al die tijd, haar stem te laten horen?

H3L (seizoen 7)

De complexe Tess en haar populaire tweelingbroer Thomas zijn nieuw in klas H3L en maken snel kennis met de uitbundige Roos, de rebelse Olivier en zijn beste vriend Faiz. Welke plek zullen ze in de hiërarchie veroveren en weten ze zich staande te houden in H3L? Tess houdt daarnaast een videodagboek bij voor haar psycholoog waar ze over haar klasgenoten vertelt en dat is niet altijd positief.