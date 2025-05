Wordt scrollen met je ogen de toekomst? Met de Vision Pro kan dat mogelijk binnenkort

Apple werkt aan een nieuwe functie voor de Vision Pro-headset die gebruikers in staat stelt om door apps te scrollen met alleen hun ogen. Deze functie, die naar verwachting deel zal uitmaken van de aankomende visionOS 3-update, maakt gebruik van de geavanceerde oogvolgtechnologie van de headset om navigatie zonder handgebaren mogelijk te maken.

visionOS 3 maakt oogbesturing mogelijk

Volgens een rapport van Bloomberg’s Mark Gurman is Apple bezig met het testen van deze oogbesturing in visionOS, die compatibel zal zijn met alle ingebouwde apps op de Vision Pro. Het bedrijf werkt ook aan tools waarmee externe ontwikkelaars deze technologie in hun eigen apps kunnen integreren.

Hoewel de exacte werking van de functie nog niet is bevestigd, zou het kunnen inhouden dat gebruikers door langdurig naar de randen van een pagina of specifieke interface-elementen te kijken, om zo hun Vision Pro te kunnen besturen. Momenteel biedt de Vision Pro al een basisversie van ooggestuurd scrollen via de Dwell Control-toegankelijkheidsfunctie, maar deze wordt als enigszins omslachtig beschouwd.

Het scrollen op de Vision Pro gaat nu nog in combinatie met handgebaren, waarbij je de pagina als het ware met je duim en vinger vastpakt en een beweging naar boven of onder maakt. Het scrollen met je ogen zou daar een aanvulling op kunnen zijn, zodat je minder met je handen hoeft te doen.

visionOS 3 wordt volgende maand aangekondigd

Het is met volle zekerheid te zeggen dat Apple visionOS 3 op de agenda heeft staan tijdens WWDC 2025. Deze zal dit jaar op 9 juni plaatsvinden. Wij zullen hier alle belangrijke aankondigingen melden. In de tussentijd hebben wij alle verwachtingen voor WWDC op een rijtje gezet.

Apple werkt ook al aan opvolger Vision Pro

Apple werkt naar verluidt ook al aan een tweede generatie van de Vision Pro-headset, met als doel deze lichter en comfortabeler te maken. Gebruikers van de eerste versie klaagden over het gewicht, wat leidde tot nekklachten. De Vision Pro 2 zou ook standaard worden geleverd met ingebouwde lenzen op sterkte, wat het gebruik voor brildragers vergemakkelijkt. Dit zou echter kunnen betekenen dat de headset minder eenvoudig te delen is tussen verschillende gebruikers.

Naast de Vision Pro 2 is Apple ook bezig met de ontwikkeling van een goedkopere versie van de headset. Deze headset zou een kleiner gezichtsveld hebben en mogelijk met een iPhone of Mac verbonden moeten zijn om te kunnen functioneren. Om de kosten te verlagen, zou Apple kiezen voor een minder krachtige chip en schermen met een lagere resolutie. De EyeSight-functie, waarbij de ogen van de gebruiker op de buitenkant van de headset worden weergegeven, zou worden weggelaten. Apple streeft naar een prijs tussen de $1.500 en $2.000 voor deze goedkopere headset, die mogelijk eind 2025 op de markt komt.

Price is Right-deelnemers onderschatten prijs Vision Pro

Een aflevering van de Amerikaanse show The Price is Right (in Nederland ook wel bekend als Prijzenslag) had onlangs de Vision Pro in de uitzending. Kandidaten moesten raden wat de prijs is en degene die het dichtste bij zat mocht het spel spelen. De vier kandidaten onderschatten de prijs flink: degene die er het dichtste bij zat, dacht dat Apple’s headset $1.270,- kost. Dat zit mijlenver van de daadwerkelijke prijs van $3.499,-. Dat geeft ook direct het probleem van de Vision Pro aan: mensen lijken de Vision Pro niet meer waard te vinden dan ruim duizend dollar. Wellicht is dit voor Apple een mooie eyeopener om de prijs van de volgende goedkopere versie te bepalen.