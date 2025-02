De eerste betaversie van visionOS 2.4 is beschikbaar. Deze update voor de Apple Vision Pro is nu te testen voor ontwikkelaars.

visionOS 2.4 is een significantie update voor visionOS 2, het besturingssysteem van de Apple Vision Pro. Nadat Apple de headset eerder vorig jaar uitbracht in de VS, kunnen de eerste kopers nu dit jaar deze update naar visionOS 2.4 verwachten. Daarvoor test Apple de komende maanden diverse betaversies, zodat de uiteindelijke release zo soepel mogelijk is. Op deze pagina lees je alles wat je wil weten van de visionOS 2.4 beta.

Nieuwste visionOS 2.4 beta

visionOS 2.4 Beta 1

21 februari 2025 – De eerste beta van visionOS 2.4 is beschikbaar en brengt Apple Intelligence naar de Vision Pro, maar alleen met Amerikaans Engels als ingestelde taal. Met de update komen functies als Writing Tools, Image Playground, Genmoji en ChatGPT-integratie naar de Vision Pro. Maar er zit nog meer in:

Spatial Gallery: De nieuwe standaardapp Spatial Gallery biedt een verzameling van ruimtelijke foto’s, video’s, panorama’s en meer.

Vision Pro-app op iPhone: Met de nieuwe Vision Pro-app op de iPhone met iOS 18.4, kun je eenvoudig apps en games downloaden, de Spatial Gallery raadplegen, tips ontdekken en meer.

Verbeterde gastmodus: Een eigenaar kan via zijn of haar iPhone de gastmodus activeren als iemand anders de Vision Pro wil gebruiken. Je geeft dan aan welke apps beschikbaar moeten zijn en kan meekijken via AirPlay Mirroring.

visionOS 2.4 beta downloaden voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen Vision Pro downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de visionOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple ID die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars kunnen nog fouten bevatten, waardoor de Vision Pro niet optimaal werkt. Naarmate er nieuwe beta’s van visionOS 2.4 verschijnen, zal het aantal bugs afnemen.

Tijdlijn visionOS 2.4 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de visionOS 2.4-beta’s.

visionOS 2.4 Beta 1: 21 februari 2025 (verschenen; buildnummer 22O5199o)

visionOS 2.4 definitief: april 2025 (verwacht)

Over visionOS 2.4

visionOS 2.4 is de tweede update van 2025 voor de Apple Vision Pro. De eerste beta is uitgekomen op 21 februari 2025. In deze versie worden Apple Intelligence functies geïmplementeerd in de Vision Pro. Zo komen Schrijfhulpmiddelen, Genmoji en Image Playground in deze eerste beta naar Apple’s mixed reality headset. Doordat de Apple Vision Pro de M2-chip en 16GB aan geheugen heeft, kan deze ook de kunstmatige intelligentie op het apparaat zelf doen. De komende tijd verwachten we dat Apple nog meer kleine verbeteringen en fixes toevoegt de betaperiode. Ook kunnen er nog een aantal zaken wijzigen aan de hand van feedback van gebruikers.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de Apple-beta’s, lees je in ons aparte artikel.