Het is momenteel niet voor iedereen mogelijk om de volledige opslagcapaciteit van de nieuwste Apple TV te gebruiken. Door een probleem kun je niet meer nieuwe apps downloaden als je boven de 64GB zit. Maar niet iedereen heeft last van dit probleem.

Dit jaar heeft Apple van de nieuwe Apple TV 4K twee nieuwe versies uitgebracht: het Wi-Fi en Wi-Fi + Ethernet-model. Het verschil tussen de twee is de aanwezigheid van de Ethernet-poort en Thread in het laatstgenoemde model, maar er is ook nog een ander verschil: de hoeveelheid opslag. In het Wi-Fi-model vind je 64GB, terwijl het Wi-Fi + Ethernet-model 128GB heeft. Maar door een bug blijkt het niet voor iedereen mogelijk om je Apple TV zomaar verder te vullen dan 64GB.



Bug in 128GB Apple TV voorkomt gebruik opslag

Het probleem is ontdekt door de website FlatPanelsHD, die er melding van maakt in hun review van de nieuwe Apple TV. Ondanks dat de Apple TV dus 128GB opslag heeft, krijg je een foutmelding als je een nieuwe game of app downloadt en er al rond de 64GB aan apps en games geinstalleerd is. Het is wel mogelijk om voorbij de 64GB te gaan als je bijvoorbeeld heel veel games tegelijk downloadt en ze in de wachtrij zet. Maar zodra alles gedownload is en je wil opnieuw iets downloaden uit de App Store, krijg je weer dezelfde foutmelding.

Het vreemde is dat niet iedereen tegen dit probleem aan loopt. Wij hebben het zelf getest op ons exemplaar van de 128GB Apple TV 4K en konden zonder problemen games blijven downloaden, tot ver boven de 64GB opslag. Het is daarom onduidelijk hoeveel gebruikers getroffen zijn.

Het probleem speelt volgens de site in tvOS 16.1 en ook nog in de huidige beta van tvOS 16.2 (maar dus niet voor iedereen, zo bleek uit onze test). Sommige gebruikers kunnen daardoor op dit moment niet de volledige 128GB aan opslag gebruiken. Nu zal de doorsnee Apple TV-gebruiker daar weinig van merken, maar als je bewust voor het 128GB-model kiest omdat je veel games wil spelen (bijvoorbeeld van Apple Arcade), dan is dit wel een vervelend probleem. Het is overigens niet zomaar mogelijk om te zien hoeveel opslagruimte er nog vrij is op de Apple TV. In de instellingen kun je alleen zien hoeveel opslag apps gebruiken, maar niet hoeveel er nog vrij is. Je hebt daarvoor een losse app nodig.

Het is niet duidelijk waar het probleem door veroorzaakt wordt. Het lijkt alsof tvOS de 128GB uitvoering niet als zodanig herkend. Het is voor het eerst dat Apple een Apple TV met 128GB opslag uitgebracht heeft, dus mogelijk is er simpelweg geen volledige ondersteuning voor deze uitvoering toegevoegd of wordt deze door de bug niet goed herkend. We verwachten dat Apple het probleem spoedig zal verhelpen met een nieuwe tvOS-update.