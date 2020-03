Als je een nieuwe Mac wil kopen of een MacBook gaat aanschaffen heb je bij Apple de optie om de specificaties een kleine upgrade te geven. Zo kun je bij veel modellen kiezen uit een snellere processor, een betere grafische kaart, extra werkgeheugen of meer opslag. Nu blijkt dat Apple er bij deze upgrades een schepje bovenop gedaan heeft, zo ontdekte MacRumors.



Mac-upgrades in prijs gestegen

Allereerst het goede nieuws. De nieuwste MacBook Air 2020 heeft een lagere instapprijs gekregen en je krijgt direct twee keer zoveel opslag (256GB in plaats van 128GB). In aanschaf is de MacBook Air dus goedkoper geworden. Dat geldt in mindere mate ook voor de Mac mini. Hoewel daar de aanschafprijs wel iets gestegen is, krijg je wel veel meer opslag.

De hogere prijzen zitten hem dan ook in die van de upgrades. Als voorbeeld nemen we de 16-inch MacBook Pro, waarbij je alle eigenschappen kan verbeteren en naar eigen wens aanpassen. Je bent bij dit model zo’n €10 tot €120 meer kwijt dan een week geleden.

Dit zijn de nieuwe vs. de oude prijzen van de upgrades bij de 16-inch MacBook Pro (voorbeeld):

Processor: + €360 vs. + €380 ( verschil €20 ; 8-core i9)

; 8-core i9) Geheugen: + €480 vs. + €500 ( verschil €20 ; 32GB) + €960 vs. + €1.000 ( verschil €40 ; 64GB)

Graphics: + €120 vs. + €125 ( verschil €5 ; Radeon Pro 5500M met 4GB geheugen) + €240 vs. + €250 ( verschil €10 ; Radeon Pro 5500M met 8GB geheugen)

Opslag: + €240 vs. + €250 ( verschil €10 ; 1TB) + €720 vs. + €750 ( verschil €30 ; 2TB) + €1.440 vs. + €1.500 ( verschil €60 ; 4TB) + €2.880 vs. + €3.000 ( verschil €120 ; 8TB)



Ook bij alle andere Macs zijn de prijzen voor dergelijke uitbreidingen verhoogd. Over het algemeen geldt hoe duurder de upgrade, hoe groter ook de prijsverhoging is. Zo betaal je bij de 21,5-inch iMac zo’n €5 tot €30 extra voor de verschillende upgrades. Bij de Mac Pro loopt het verschil in prijs van €20 tot €150 extra.

Als je verschillende upgrades op een Mac toepast, kan het eindbedrag dus ruim €200 hoger uitvallen dan een week geleden. Wat de reden van de prijsverhoging is, is niet helemaal duidelijk. Apple past dergelijke prijzen van tijd tot tijd aan. De prijsverhoging geldt niet in de VS, wat doet vermoeden dat het te maken heeft met veranderende wisselkoersen.