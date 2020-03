iCulture Vandaag: dit was maandag 23 maart 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 23 maart 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag laten we je zien wat de verschillen zijn tussen de MacBook Air 2020 en het model uit 2019. Heeft het nog zin om het model van vorig jaar te halen of kun je beter meteen voor de allernieuwste kiezen? Verder schreven we vandaag ook over een aantal geruchten. Zo krijgt de mogelijke Apple TV 6 meer opslag en een kindermodus, die ook naar andere modellen zou komen. Ook beweert een bron dat Apple nog steeds aan de AirPower werkt, maar in wat voor vorm? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Deals