Apple neemt vaak maatregelen om te voorkomen dat er gebruikgemaakt wordt van onofficiële onderdelen bij een iPhone-reparatie. Zo krijg je een melding in de instellingen als er een onofficiële batterij gebruikt wordt en in het verleden bleek Touch ID vaak niet meer te werken. Datzelfde lijkt nu ook het geval te zijn bij het scherm van de iPhone 13. Als je het iPhone 13-display vervangt door een niet-origineel onderdeel, Face ID niet meer functioneert.



Vervanging iPhone 13-display door niet-origineel onderdeel

Uit een video van Phone Repair Guru blijkt dat veel onderdelen uitwisselbaar zijn en je ze makkelijk kunt vervangen door niet-originele onderdelen. De microfoon, lichtsensor en sommige andere functioneren nog goed als je deze vervangt door niet-originele versies, maar bij het display is dat niet helemaal het geval.

Bij vervanging van het display door een niet-origineel Apple-scherm, verschijnt er op de iPhone een melding bij het instellen van Face ID. Dit staat er in de melding:

Important Display Message Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display.

Het is vervolgens niet mogelijk om Face ID in te stellen. Hoewel er in het display zelf geen onderdelen voor Face ID zitten, blokkeert Apple het gebruik ervan wel bij een niet-Apple scherm. Deze schermen worden gebruikt bij niet-erkende reparateurs. Het voordeel is dat reparaties daar een stukje goedkoper zijn. Maar er kleven dus ook nadelen aan. Zo vervalt je garantie en blijkt nu dat Face ID niet meer werkt.

Er is volgens de experts wel een manier om dit probleem te omzeilen. Je kan chips vervangen, maar dit is een ingewikkelde handeling die maar door weinig reparateurs gedaan wordt.

Apple-reparaties in Nederland

Voor een goedgekeurde iPhone-reparatie in Nederland kan je terecht bij de Apple Store, Apple Authorised Service Providers (AASP) of bij onafhankelijke reparateurs die werken met officiële onderdelen (IRP).