Het opladen van de Apple Pencil verschilt per generatie. In deze tip leggen we uit hoe je weet op welke manier je jouw Apple Pencil-model moet opladen en hoe je de batterijstatus checkt. Werkt het opladen niet? We vertellen je ook wat je daaraan kunt doen.

Apple Pencil opladen

Het opladen van de Apple Pencil is eens in de zoveel tijd nodig. Hoe het opladen in zijn werk gaat, hangt af van de versie. Apple heeft inmiddels drie varianten uitgebracht, waarvan de variant met usb-c het recentst is.

Apple Pencil (USB-C) opladen

Hoewel je de nieuwste Apple Pencil (USB-C) magnetisch aan je iPad kan bevestigen, beschikt de stylus niet over draadloos opladen. Zoals de naam al zegt is hij op te laden via een usb-c-kabel. Het andere uiteinde van de kabel plaats je in je iPad of een stroomadapter. Om de stylus op te laden, schuif je eerst het uiteinde open.

Apple Pencil (2e generatie) van stroom voorzien

De versie die wél draadloos kan opladen, is de tweede generatie van de stylus. De Apple Pencil (2e generatie) plaats je eenvoudig tegen de zijkant van je iPad om op te laden. Je hebt dus geen kabels nodig, maar de pen is daardoor niet op een andere manier op te laden. Je kan de Apple Pencil alleen opladen via de rechter zijkant van de iPad, onder de volumeknoppen. Bij de iPad mini 2021 zitten de volumeknoppen vanwege ruimtegebrek aan de bovenkant.

Apple Pencil (1e generatie) opladen

De originele Apple Pencil kun je op meerdere manieren opladen, afhankelijk van de iPad waarmee je hem gebruikt.

Met iPad met Lightning-poort

Bij een iPad met Lightning-aansluiting haal je het dopje van de Apple Pencil af en steek je hem gewoon in de onderkant van de iPad, in de Lightning-poort. Een tweede manier is om de meegeleverde Lightning-adapter te gebruiken. Steek de adapter in de Apple Pencil en gebruik vervolgens een Lightning-kabel.

Met iPad met usb-c-poort (alleen iPad 2022)

Heb je een de iPad 2022 (10e generatie) met een usb-c-poort, dan heb je een usb-c-naar-Apple Pencil-adapter nodig om de stylus op te laden, alsook een usb-c-kabel. Bij nieuwere versies van de eerste generatie Apple Pencil wordt deze adapter standaard meegeleverd in de doos. Je kunt hem echter ook los aanschaffen voor €10,-.

Bekijk ook Apple Pencil vergelijken: de verschillen tussen de modellen Wil je graag tekenen op een iPad met de Apple Pencil? Dan zijn er drie modellen waarmee je dat kunt doen. In dit artikel lees je alles over de verschillen tussen de originele Apple Pencil, de Apple Pencil 2 en de Apple Pencil met usb-c. Ook handig als je nog geen iPad hebt en twijfelt welke je moet hebben om mee te tekenen!

Batterijniveau controleren

Om te achterhalen wat het batterijniveau van je Apple Pencil is, kan je de Batterijen-widget toevoegen aan het beginscherm van je iPad. De batterijstatus wordt alleen getoond als je de stylus gebruikt of als deze opgeladen wordt. Gebruik je hem niet of wordt hij niet opgeladen, dan wordt Bluetooth tijdelijk uitgeschakeld. Bij de tweede generatie Apple Pencil wordt de batterijstatus ook weergegeven als je de stylus aan de zijkant van iPad verbindt.

Bekijk ook Zo werkt de Batterijen-widget op de iPhone en iPad iOS heeft een handige Batterijen-widget. Deze widget werkt alleen met gekoppelde Bluetooth-apparaten en sommige powerbanks en geeft inzicht in de batterijstatus van accessoires en je iPhone en iPad. Lees hier hoe deze Batterijen-widget werkt.

Apple Pencil opladen werkt niet? Dit kan je doen

Als het opladen van de Apple-stylus niet lukt, kun je verschillende dingen doen. Allereerst is het verstandig om te achterhalen of de stylus wel compatibel is met je iPad. In een handig overzicht vertellen we je welke Apple Pencil je nodig hebt.

Daarnaast is het mogelijk dat Bluetooth op je iPad is uitgeschakeld of dat je een verkeerde oplaadadapter gebruikt. Andere mogelijke oplossingen zijn het herstarten van je iPad, het schoonmaken van de poortconnectoren en het updaten van iPadOS.

Apple waarschuwt verder dat er een signaalstoring kan optreden als je een iPad met Apple Pencil (2e generatie) in de buurt legt van je autosleutel. Dit probleem kan voorkomen als de sleutel ter beveiliging een transponderchip heeft om de auto te kunnen starten.