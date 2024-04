Viaplay behoudt de F1-uitzendrechten in Nederland tot en met 2029. VodafoneZiggo zou een hoger bod hebben neergelegd, maar de Formule 1-organisatie zag meer in een voortzetting van het contract met Viaplay.

Viaplay blijft ook de komende jaren de Formule 1 in Nederland uitzenden. Dat melden insiders aan de NOS en De Telegraaf. Inmiddels is de deal bevestigd aan GPBlog, terwijl dezelfde website eerder nog beweerde dat de deal met Ziggo rond was. Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten en betaalde daar ongeveer 30 miljoen euro per jaar voor. De rechten lopen eind 2024 af en er waren sterke aanwijzingen dat VodafoneZiggo inderdaad de biedingenstrijd zou winnen. Volgens ingewijden heeft Ziggo ook het hoogste bod neergelegd en hoopte daarmee meer klanten en adverteerders binnen te halen. Toch zag de F1-organisatie meer in een samenwerking met Viaplay.

Formule 1 tot eind 2029 bij Viaplay

De keuze voor Viaplay is opmerkelijk, omdat het bedrijf zich wegens financiële problemen eerder uit diverse landen terugtrok, medewerkers ontsloeg en de programmering aanpaste om kosten te besparen. Mogelijk heeft de onlangs aangekondigde samenwerking met Talpa (en de daarmee samenhangende extra inkomsten) meegespeeld bij de keuze. Talpa heeft de zender SBS9 omgedoopt tot Viaplay TV en geeft je de mogelijkheid om er gratis (uitgestelde) F1-races te kijken.

De nieuwe deal kost Viaplay naar verluidt 45 miljoen euro per jaar, behoorlijk meer dan de eerdere afspraken van 30 miljoen euro. Waarschijnlijk wordt de nieuwe overeenkomst later deze maand officieel aangekondigd. Opvallend is verder dat deze keer niet is gekozen voor een termijn van drie jaar (zoals in 2022-2025), maar voor vijf jaar. Viaplay heeft momenteel ook de uitzendrechten voor de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga.

Dit weekend staat de Grand Prix van China op het programma. De race zelf vindt op zondag 21 april plaats op het Shanghai International Circuit, maar voorafgaand zijn er zoals gebruikelijk vrije trainingen en kwalificaties. Viaplay kost €15,99 per maand, maar zal vanaf 22 mei in prijs omhoog gaan naar €17,99 per maand. Mensen die tijdig een jaarabonnement hebben genomen ontlopen deze prijsverhoging.

