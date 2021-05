Ben je bang dat de AirTag gekrast raakt of betwijfel je of 'ie echt wel zo waterbestendig is? Met de TagVault van ElevationLab pak je je AirTag helemaal in.

ElevationLab TagVault

Behalve angst voor krassen zijn veel mensen ook bang voor diefstal van de AirTag. Zo’n hangertje van Apple, die kun je toch zomaar losrukken? Klopt, maar dan heeft de dief er nog niets aan, want de AirTag blijft altijd gekoppeld aan het Apple ID van de eigenaar. Een dief heeft er dus niets aan. Ben je toch angstig over diefstal, krasjes of de waterbestendigheid dan is daar ook wel weer een oplossing voor. De TagVault is een simpele plastic hoes die je met schroeven dichtdraait, zodat je een jaar lang niet naar je AirTag hoeft om te kijken. Het is tot nu toe de meest beschermende AirTag-houder die we hebben gezien.



De TagVault is ook ideaal als je het design van de AirTag lelijk vindt, of als de gekozen inscriptie je niet meer bevalt, want na het dichtschroeven zie je er helemaal niets meer van. Het bestaat uit twee stukken zwart plastic, die je met vier schroeven aan elkaar vastmaakt. De doorsnee dief heeft geen idee dat er een dure AirTag in zit. Je betaalt $13 per stuk of $30 voor een pak van drie stuks.

De AirTags zelf zijn al waterbestendig met een rating van IP67, maar wie daar niet zoveel vertrouwen in heeft kan er met de TagVault nog een tweede waterbestendige huls omheen leggen. Ga je bijvoorbeeld vaak kanoën of surfen, dan geeft het iets meer peace of mind. Het is verder vooral handig op plekken waar de AirTag gemakkelijk beschadigd kan raken. Wil je bijvoorbeeld de AirTag vastmaken aan duur gereedschap, aan de buitenkant van een koffer of aan een sportuitrusting waar ruig mee wordt omgegaan, dan is het misschien een idee.

Het ‘saaie’ uiterlijk is met opzet zo gekozen, zodat de meeste mensen geen idee hebben dat er een AirTag in zit. Verder heeft ElevationLab ervoor gezorgd dat de case nog redelijk compact blijft. Ze worden vanaf juni geleverd via de fabrikant zelf. Bij Nederlandse winkels hebben we ze nog niet gezien, maar misschien komt dat nog.

Bekijk ook onze andere AirTag-accessoires, want er is veel meer te koop dan de leren en PU-hoesjes van Apple.