Wil je van Spotify naar Apple Music overstappen of andersom? Het kan een flinke klus zijn om alles met de hand over te zetten, zeker als je muziekbibliotheek groot is. Gelukkig zijn er meerdere diensten beschikbaar die je helpen om over te stappen tussen muziekdiensten, zoals van Spotify naar Apple Music of andersom.

In twee nieuw uitgebrachte supportdocumenten legt Apple uit hoe het exporteren en het importeren van afspeellijsten in zijn werk gaat. Het overzetten verloopt via Apple’s Gegevens en privacy-tool , dat je ook gebruikt voor het opvragen van je Apple-data . De online tool biedt een optie om afspeellijsten te exporteren en direct in YouTube Music te zetten. Tegelijkertijd gebruik je Google Takeout om de afspeellijsten van YouTube Music naar Apple Music over te zetten.

Apple Music is de betaalde muziekdienst van Apple. Vind het antwoord op veelgestelde vragen in onze Apple Music FAQ of neem meteen een abonnement! Apple Music biedt een catalogus van tientallen miljoenen nummers die je onbeperkt kan afspelen voor een vast bedrag per maand. Veel muziek is ook in lossless kwaliteit beschikbaar, evenals in ruimtelijke audio dankzij Dolby Atmos. Een speciale variant is Apple Music Classical, dat speciaal gericht is op klassieke muziek. Een abonnement op Apple Music is rechtstreeks af te sluiten bij Apple en is ook onderdeel van Apple One.