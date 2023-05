Apple Kaarten en Apple Music krijgen functies voor het ontdekken van concerten. Er zijn nieuwe gidsen voor diverse concertzalen in Apple Kaarten en in de Apple Music-app zie je zogenaamde setlists voor aanstaande concerten.

Als je groot fan bent van een specifieke artiest, wil je natuurlijk graag zijn of haar nieuwste concerten bijwonen. Om op de hoogte te blijven van aankomende shows, komen Apple Music en Apple Maps met nieuwe functies voor concertgangers. Het meest interessant daarbij zijn de Setlists-afspeellijsten, met bijbehorende concertdata in de Apple Music-app. Daarvoor maakt Apple Music gebruik van data van Shazam.



Concerten bekijken in Apple Music

Via deze link vind je de nieuwe Setlists-afspeellijsten. Op deze pagina licht Apple de afspeellijsten van shows uit van bekende artiesten, zoals Ed Sheeran en Sam Smith. Naast de afspeellijst met alle nummers die tijdens het bijbehorende concert afgespeeld worden, vind je hier ook de concertdata in steden wereldwijd. Voor dat laatste verwijst de Muziek-app je door naar de concertfunctie van Shazam. Je kan filteren op je huidige locatie, maar ook zoeken op land.

Daarnaast vind je in Apple Kaarten zogenaamde gidsen van concertzalen en podia wereldwijd. In totaal zijn er veertig verschillende gidsen, van locaties in steden als New York, Los Angeles, Berlijn, Londen, Parijs, Moulbourne en Sydney. De gidsen zijn samengesteld door editors van het Apple Music-team en beschrijven populaire locaties van concerten, inclusief verwijzingen naar relevante afspeellijsten in Apple Music. Je vindt de gidsen via deze link. Voor Nederland zijn er helaas geen gidsen beschikbaar, maar voor wie graag internationaal concerten bezoekt kan het een waardevolle toevoeging zijn.

De nieuwe concertfuncties van Apple Music en Apple Kaarten zijn per direct beschikbaar via eerder genoemde links.