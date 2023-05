Jaren geleden kwamen de makers van Pixelmator met de app Pixelmator Photo. Waar de gewone Pixelmator en Pixelmator Pro vooral bedoeld waren voor hele geavanceerde fotobewerking, waarin je in meerdere lagen kon werken, focuste Pixelmator Photo zich op de wat meer toegankelijkere manier van fotobewerking. Denk aan storende objecten uit je foto wegpoetsen, de kleurstelling veranderen en andere subtiele wijzigingen doen. Machine learning speelde daarbij een belangrijke rol, zodat je zonder al teveel gedoe een veel mooiere foto krijgt. Nadat de app later naar de iPhone kwam en eerder dit jaar een naamswijziging kreeg naar Photomator, is nu ook de Mac-versie te downloaden.



Photomator voor Mac te downloaden

De Mac-versie bevat alle functies die je al kent van de iPhone- en iPad-versies, maar dan geoptimaliseerd voor de Mac. Het aanpassen van de kleuren, het mooier maken van je foto’s met kunstmatige intelligentie en het ‘repareren’ van je foto’s, behoren nog steeds tot de mogelijkheden. Met de Repair-tool kun je bijvoorbeeld een ongewenst persoon uit je foto wegpoetsen. Het resultaat is daarbij vaak verbluffend, zo hebben wij destijds bij de vorige versies van Pixelmator Photo ervaren.

Het is ook mogelijk om meerdere foto’s tegelijk te bewerken en de app ondersteunt ook RAW-bewerkingen. Met de AI-functies kunnen foto’s ook digitaal geüpscaled worden en de app herkent ook automatisch onderwerpen, de lucht en achtergrond. Hierdoor kan de automatische verbeterfunctie alleen de belangrijkste punten uitkiezen om te verbeteren. De app werkt ook samen met de Foto’s-app op de Mac, voor het importeren en exporteren van je foto’s. De Mac-versie is gebouwd met behulp van diverse ontwikkeltools voor de Mac, zoals Swift UI en Metal. Ook is hij geoptimaliseerd voor Apple Silicon. Om de Mac-versie te kunnen gebruiken, heb je macOS Ventura of nieuwer nodig.

Photomator is gratis te downloaden, maar vereist wel een betaald lidmaatschap voor alle functies. Als je Photomator voor iPhone of iPad aangeschaft hebt na 18 augustus 2022, kun je de Mac-versie helemaal zonder extra kosten gebruiken. Die datum komt niet uit de lucht vallen: op 18 augustus stapte (toen nog) Pixelmator Photo over naar een betaald lidmaatschap. Voor andere gebruikers die de app voor die datum gekocht hadden, is er een speciale deal in de App Store beschikbaar voor het eerste jaar van een Photomator-abonnement. Ben je nog helemaal geen Photomator-gebruiker, dan kun je de app met een betaald lidmaatschap zonder extra kosten op alle Apple-apparaten gebruiken. Standaard kost Photomator €5,49 per maand of €34,99 per jaar. Er is ook een eenmalige aanschaf van €99,99 mogelijk.