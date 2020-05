Apple Music laat je afspeellijsten delen, maar de mogelijkheden daarbij zijn beperkt. Zo is het niet mogelijk om samen aan een afspeellijst te werken. Nu kan alleen de eigenaar van de afspeellijst nieuwe nummers toevoegen of verwijderen, maar het zou veel leuker zijn als je samen met anderen hieraan kan werken. Datzelfde geldt voor het samen tegelijkertijd luisteren naar dezelfde muziek. Het concept is gemaakt door Drew Morris, die op het idee kwam door de huidige social distancing.



Apple Music concept met meer sociale functies

Met de Group Playlists, zoals Drew Morris deze noemt, kan iedereen die jij uitnodigt nummers toevoegen en verwijderen en de volgorde wijzigen. Samenwerken aan een afspeellijst is dan veel leuker. Je hoeft daardoor als volger van de afspeellijst geen verzoekje in te dienen bij de oorspronkelijke maker. Een andere verbetering waar de conceptmaker op hoopt, zijn zogenaamde Listening Parties. Spotify introduceerde onlangs Group Sessions en deze Listening Parties zijn hierop gebaseerd. Met de functie moet je in real-time samen naar muziek kunnen luisteren.

Andere verbeteringen wat betreft het sociale aspect zijn verbeterde profielen en een nieuwe Connect-pagina. De profielen kunnen extra leuke informatie bevatten, zoals het aantal minuten dat je naar muziek geluisterd hebt. Wij denken echter dat Apple dit niet zo snel zal toevoegen vanwege het privacyaspect. Een Showcase-functie zou echter wel goed van pas kunnen komen. Hiermee kan je volgens de maker van het concept jouw all-time favoriete nummers en albums tentoonstellen.

De Connect-pagina zou het overkoepelende scherm worden waar al deze functies samenkomen. Apple Music had al een eerder een Connect-functie, maar die was bedoeld om gebruikers in contact te brengen met artiesten. Dit flopte genadeloos en is inmiddels niet meer beschikbaar. Het lijkt ons sterk dat Apple opnieuw voor zo’n naam kiest, maar qua functie zit er zeker muziek in.

Of Apple Music dit jaar bij iOS 14 daadwerkelijk nieuwe functies krijgt, weten we nog niet. Dat zal blijken op 22 juni, wanneer Apple iOS 14 officieel aankondigt. Lees ook onze WWDC 2020 vooruitblik waarin we vooruit kijken op wat er komen gaat.