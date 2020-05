Apple heeft nieuwe Pride Watch-wijzerplaten uitgebracht, die al in watchOS 6.2.5 beta te bekijken zijn. Zo is er een nieuw regenboog streepmotief en kun je de bestaande Apple Watch-wijzerplaten Numerals Mono, Numerals Duo en California ook voorzien van regenboogkleuren.

Pride 2020-wijzerplaten

Veel Pride-parades zullen dit jaar niet doorgaan, maar met digitale vlaggen kun je natuurlijk ook de boodschap van liefde verspreiden. Apple doet er dit jaar weer aan mee en heeft drie nieuwe wijzerplaten uitgebracht voor Pride 2020. Mogelijk volgt er ook nog een bijpassend Apple Watch-bandje, zoals voorgaande jaren. De nieuwe wijzerplaten zijn te vinden in Apple’s watchOS 6.2.5 beta, die momenteel wordt getest. Publieke betatesters en gewone gebruikers zullen nog even moeten wachten, want de beta is alleen beschikbaar voor ontwikkelaars.



De wijzerplaten zijn zo nieuw dat de Watch-app er nog geen instellingen voor heeft. Dit moet nog aan iOS 13.5 worden toegevoegd, waarvan momenteel ook een beta-traject loopt. iOS 13.5 bevat verder de Exposure Notification API van Apple en Google, waarmee contact met coronabesmettingen getraceerd kan worden.

Pride Digital, Analog en Gradient

De nieuwe wijzerplaten zijn Pride Digital, Pride Analog en Gradient. We hebben onderstaande screenshots gemaakt op ons Apple Watch-testexemplaar van de Series 3, waardoor ze niet tot in de hoekpunten doorlopen.



Pride-wijzerplaten in de jaren 2020, 2019 en 2018

In 2018 en 2019 waren de strepen nog duidelijk van elkaar gescheiden. Dit jaar gaan ze wat naadlozer in elkaar over en zijn ze ook wat minder fel van kleur. Ze zijn instelbaar bij de bestaande wijzerplaten. Bij de Gradient-wijzerplaat is het compleet nieuw om een regenboog in te stellen.

Apple begon in 2018 voor het eerst met Pride-wijzerplaten en heeft sindsdien elk jaar nieuwe toegevoegd.



Deze Pride-wijzerplaten uit 2020 en 2019 laten zien dat de kleuren iets minder fel zijn.

Zelfde uiterlijk, nieuwe kleuren

De Pride-wijzerplaten van 2020 zijn qua design iets minder vernieuwend dan die van vorig jaar, wel heb je meer instellingsmogelijkheden. Apple heeft vrijwel hetzelfde uiterlijk gehouden, maar met iets andere kleurtinten, die uiteraard wel helemaal overeenkomen met de vlag. Je kunt op de wijzerplaat tikken om een rimpeling of trilanimatie te zien, die intenser wordt als je vaker tikt. Op de analoge wijzerplaat krijg je telkens wanneer je je pols optilt een andere volgorde van de rechthoeken.

Zoals je hierboven kunt zien, kun je ook regenboogkleuren instellen voor Numerals Mono en Numerals Duo. Daarnaast kun je de kleuren instellen op de California-wijzerplaat. Daar is de achtergrond zwart, maar de onderdelen op het scherm lichten op met een regenboog-effect.