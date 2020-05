Apple is van plan om Apple TV+ uit te breiden met bestaande content. Nu vind je er alleen nog origineel geproduceerde series en films, maar dat zou binnenkort gaan veranderen. Het lijkt daardoor meer op Netflix.

Apple TV+ is eind vorig jaar van start gegaan en biedt een aardig scala van originele films, series en documentaires. Maar dat lijkt niet genoeg in de strijd tussen de streamingdiensten. Hoewel Apple TV+ in de markt gezet werd als een dienst voor storytellers met originele verhalen, gaat Apple volgens Bloomberg meer de kant op richting Netflix en Disney+.



‘Apple TV+ wordt Netflix-concurrent met oudere films en series’

Sinds 2017 zijn Jamie Erlicht en Zack Van Amberg in dienst bij Apple. Beide zijn verantwoordelijk voor de programmering op Apple TV+ en zijn echte veteranen in de business. De twee zouden nu met Hollywood studios in gesprek zijn om deals te sluiten voor bestaande films en series. Dit zou inmiddels gelukt zijn, stellen bronnen bij Bloomberg.

Apple zou wel plannen hebben om de focus van Apple TV+ te houden op originele content, maar dit wordt op den duur dus wel aangevuld met films en series die je misschien eerder al gezien hebt. Tot hele grote deals heeft dit volgens Bloomberg nog niet geleid. Er gingen al eerder geruchten dat Apple bestaande content overweegt voor Apple TV+

De huidige strategie van Apple levert momenteel zo’n 10 miljoen gebruikers voor Apple TV+ op, waarvan ongeveer de helft het actief gebruikt. Maar hoeveel gebruikers hiervan daadwerkelijk betalen, is nog maar de vraag. Heb je een recent Apple-toestel gekocht, dan kan je nog steeds een jaar lang gratis Apple TV+ kijken.