De Rijksoverheid heeft laten weten dat ruim 12,9 miljoen mensen het NL-Alert controlebericht van 2 december op hun toestel hebben ontvangen. Het gaat daarbij om 85% van de mensen van 12 jaar een ouder. Daarmee ligt het bereik flink hoger dan in juni 2019, toen 11,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder (78%) het controlebericht ontvingen.

Hogere bereik is ook terug te vinden in de polls die we op iCulture.nl publiceerden. In juni zei nog 45,6% het testbericht te hebben ontvangen en in december was dat 76,2%. In beide polls zei rond de 10% van de stemmers dat ze NL-Alert hebben uitgeschakeld, om uiteenlopende redenen.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke bericht van 2 december.



Op 2 december wordt er weer een controlebericht van NL-Alert verzonden. Om 12:00 krijgt iedereen die zijn of haar telefoon juist ingesteld heeft, een testbericht. Is jouw iPhone goed ingesteld?

De Nederlandse overheid gaat het systeem voor noodsituaties weer testen. Vandaag, op maandag 2 december omstreeks 12:00 stuurt de overheid een testbericht naar alle geschikte mobiele telefoons in Nederland, zodat je kunt controleren of je toestel goed ingesteld is. Lees hier hoe je je kunt voorbereiden op deze nieuwe NL-Alert.

NL-Alert test controlebericht

NL-Alert is het systeem van de overheid dat wordt ingezet in noodsituaties. Met NL-Alert kan de overheid burgers op de hoogte houden van calamiteiten en problemen, al dan niet in de directe omgeving. Het voordeel van NL-Alert is dat dit ook werkt als het netwerk overbelast is, omdat er gebruikgemaakt wordt van cell broadcast. Met deze techniek wordt een bericht verzonden via alle zendmasten van de mobiele providers.

Eens in de zoveel tijd test de overheid de werking van NL-Alert met het verspreiden van een testbericht. Op maandag 2 december om 12:00 wordt het volgende testbericht verstuurd. Als je deze wil ontvangen, is het nodig om je iPhone correct in te stellen. Sinds iOS 12.2 staat je iPhone standaard goed ingesteld. Zit je nog niet op deze versie, dan lees je in onze tip hoe je NL-Alert kunt instellen op de iPhone. Hou er rekening mee dat het ontvangen van een NL-Alert niet mogelijk is op een iPad, ook niet als deze uitgerust is met een mobiele dataverbinding.

NL-Alert test steeds vaker ingezet

NL-Alert wordt de afgelopen maanden steeds vaker ingezet bij calamiteiten, zoals grote branden waarbij aangeraden wordt om ramen en deuren te sluiten. Ook bij drukte kan NL-Alert ingezet worden, zoals vorig jaar het geval was bij de finale van de Europa League met Ajax. In de 5 jaar dat NL-Alert gebruikt wordt, is het al 200 keer ingezet. Toch gaat het nog niet altijd goed, omdat veel mensen hetzelfde NL-Alert-bericht soms meerdere keren krijgen, maar soms ook helemaal niet. Mede daarom gaat de overheid NL-Alert opnieuw testen. Sinds iOS 12.2 is NL-Alert standaard ingeschakeld.

Bij de laatste test op 3 juni is het bericht door 11,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen, wat overeenkomt met 78% van de bevolking. Ook was het NL-Alert bericht voor het eerst op zo’n 1200 digitale vertrekborden bij de trein, bus en tram te zien. Zo’n 300.000 mensen van 12 jaar en ouder zagen dit bericht.

De overheid zendt twee keer per jaar een NL-Alert controlebericht uit, die via de website van NL-Alert (en via iCulture natuurlijk) wordt aangekondigd. Als je het controlebericht ontvangt, is je mobiele telefoon juist ingesteld.

De overheid gaat op den duur het oudere alarmsysteem vervangen door NL-Alert. Deze oude sirenes worden nog elke eerste maandag van de maand getest. Vanaf 2021 stopt de overheid met het luchtalarm. Vanaf dat moment worden de sirenes uitgeschakeld en word je alleen nog op de hoogte gehouden via NL-Alert, de website crisis.nl en sociale media. Dit is een streefdatum, dus het kan nog op elk moment veranderen.

Zorgen over batterijduur

Heel wat mensen zetten NL-Alert uit, vanwege de aanslag op de batterijduur. Of het echt veel invloed heeft op je batterijduur is een kwestie van uitproberen. Zet een dag de functie uit en gebruik je iPhone zoals gebruikelijk om te achterhalen of NL-Alert je batterijduur vermindert. Als het verschil te verwaarlozen is kun je het beter inschakelen om in noodgevallen toch op de hoogte te blijven. Op de redactie hebben wij nooit gemerkt dat NL-Alert zorgt voor een verminderde batterijduur.

Ook nieuw: NL-Alarm app

Krijg jij nooit een NL-Alert of wil je meldingen krijgen van noodgevallen op specifieke locaties, zelfs als je er niet bent? Met de NL-Alarm app krijg je NL-Alerts via pushberichten. Je kan zelf maximaal drie locaties instellen van plekken waar je een NL-Alert van wil ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan een melding op het adres van een familielid die geen smartphone heeft. Ook kan de app je eigen locatie gebruiken.

NL-Alarm is géén vervanging van NL-Alert, maar slechts een aanvullende dienst van een externe partij. Bovendien heb je voor het ontvangen van een pushbericht wel nog een actieve internetverbinding nodig. Bij overbelasting van het netwerk kan het dus zijn dat deze app geen melding kan sturen. Het voordeel bij NL-Alert is dat dit los staat van de mobiele netwerken.