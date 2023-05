Volgens een nieuw artikel bij Bloomberg heeft Apple heel wat compromissen moeten doen voor de Reality Pro-headset. Enkele topmensen zouden sceptisch zijn of de headset wel goed genoeg is. En de lichtgewicht bril komt er voorlopig helemaal niet.

Reality Pro-headset doet stap terug

Volgens https://www.bloomberg.com/news/features/2023-05-18/apple-s-mixed-reality-headset-may-define-tim-cook-s-legacy heeft Apple behoorlijk moeten inleveren op de originele visie van wat het apparaat zou moeten kunnen. Enkele topmensen binnen Apple zouden niets met de headset te maken willen hebben, omdat ze betwijfelen of het wel potentie heeft. Daarbij worden de namen van softwarebaas Craig Federighi en hardwarebaas Johny Srouji genoemd. Geld zal het Apple voorlopig ook niet opleveren, want de ontwikkeling heeft meer dan een miljard per jaar gekost en hij zal volgens bronnen tegen kostprijs worden verkocht.

Er is zelfs overwogen om de headset met verlies te verkopen om marktaandeel te winnen. Normaal gesproken is Apple gewend om riante marges van tegen de 40% te hanteren.



Apple Glasses komt er helemaal niet?

Apple werkt achter de schermen aan twee producten op het gebied van augmented reality: de Reality Pro-headset en daarnaast Apple Glasses, een lichtgewicht bril met codenaam N421. Tim Cook zou het liefst willen dat de Apple Glasses voorrang krijgen, terwijl het werk zich vooral heeft gericht op de headset.

Het accessoire dat Cook op WWDC 2023 gaat presenteren ligt ver af van de originele visie. Dit zeggen mensen die verspreid over zeven jaar bij de ontwikkeling betrokken zijn geweest. Het had een gewone bril moeten worden, die je de hele dag kunt dragen. Nu is he een headset geworden, dat eruit ziet als een skibril en dat een apart batterijpakket vereist. Technische beperkingen en de wens om snel iets op de markt te brengen zouden hebben geleid tot de huidige insteek. Daarbij speelden ook interne ruzies een rol.

Ondertussen is het onzeker geworden of Apple Glasses ooit nog zullen worden uitgebracht. Slechts 10% van de inspanningen die in de Reality Pro zijn gestoken, zouden zijn besteed aan Apple Glass. Als ‘ie er ooit nog komt, dan zal het op z’n vroegst pas over vier jaar zijn. Intern werd gegrapt dat mensen alleen nog aan de bril werkten om Tim Cook blij te maken. Sinds 2019 zou er al geen voortgang meer zijn.

Maar ook bij de Reality Pro-headset liep het niet soepel. Er moesten telkens compromissen worden gemaakt, zoals het eerder genoemde batterijpakket dat je in je broekzak moet meedragen. Cook zou zich vrijwel niet met de productontwikkeling hebben bemoeid en komt alleen opdagen als er een demo is. Hij zou geen knopen hebben doorgehakt, zoals Steve Jobs. De afzijdigheid van Cook doet vermoeden dat hij er ook niet helemaal gelukkig mee is. Daardoor raakten medewerkers ook verder gefrustreerd.