Bij Mixed Reality vervagen de grenzen tussen de fysieke wereld en de virtuele wereld. De normale omgeving met alle fysieke objecten bestaat nog steeds, maar daarbinnen worden digitale objecten geprojecteerd. Er is interactie mogelijk met deze digitale objecten. Op deze pagina leggen we wat meer uit over Mixed Reality en wat Apple er mogelijk mee van plan is.

Headset/helm in 2022 (VR en AR)

Bril in 2025 (AR en MR)

Contactlenzen in 2030-2040

Apple is volgens geruchten bezig met een eigen bril of headset, die Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) combineert. Virtual reality-headsets zijn nu nog een niche-product voor de echte liefhebbers, maar een combinatie van AR en MR zou Apple ook de massa kunnen bereiken. Apple heeft meerdere producten gepland op dit gebied waarbij analist Ming-Chi Kuo drie fasen onderscheidt:

Voor Mixed Reality is de bril dus het meest interessant. Volgens Kuo beschikt deze bril over eigen computerkracht en opslag, waardoor het een draagbaar en mobiel product is dat je buitenshuis kunt dragen. Mogelijk gaat Apple de bril en helm naast elkaar aanbieden, als twee verschillende producten. Ook wordt gedacht aan samenwerking met de Apple Car.

Voorbeelden van Mixed Reality-brillen

De twee bekendste voorbeelden van Mixed Reality-producten zijn de Microsoft Hololens en de Magic Leap. Daarnaast zijn er minder bekende namen, zoals Nreal Light. Deze wordt in Duitsland verkocht door de grootste provider, Telekom. Omdat deze bril op consumenten is gericht besteden we hier wat extra aandacht aan. Op internet is al veel informatie te vinden over de Hololens en Magic Leap, die vooral op zakelijke toepassingen zijn gericht.

Nreal Light is voor €800 verkrijgbaar en werkt alleen in combinatie met een smartphone van het merk OPPO, die op z’n beurt ook nog eens €1150 kost. De bril zelf weegt rond de 100 gram en heeft een resolutie van 1080p per oog. Er zitten twee microfoons in en ook twee luidsprekers met ruimtelijk geluid. Je moet de bril met een USB-C-kabel op de smartphone aansluiten om te kunnen gebruiken. Deze gebruik je in het begin ook om de bril aan te sturen met een soort virtuele laserpointer vanuit de smartphone. Later kun je ook gebruik maken van vingerbewegingen.

Wat is Mixed Reality?

Zoals hierboven al aangegeven vervaagt de grens tussen de fysieke wereld en de virtuele wereld bij Mixed Reality (MR). De bril brengt de omgeving in kaart en geeft je vervolgens de mogelijkheid om er digitale objecten in te projecteren. Deze digitale objecten zijn interactief met de omgeving én met elkaar. Met een MR-bril heb je je handen vrij voor interactie. Apple biedt al veel toepassingen van Augmented Reality (AR), maar daarbij heb je vaak nog een iPhone of iPad in de hand. Mixed Reality is eerder een mix van VR en AR.

Microsoft was een van de pioniers van Mixed Reality en heeft een uitgebreide uitleg gepubliceerd. Ook bij Intel vind je uitleg.

Het bijzondere is dat objecten en data worden vastgezet in de echte wereld. Je kunt bijvoorbeeld een product of dienst laten zien op de plek waar het gebruik gaat worden. Dat is met Augmented Reality al mogelijk door bijvoorbeeld virtuele meubels in je huiskamer te plaatsen, maar Mixed Reality gaat nog een stuk verder.

Toepassingen van Mixed Reality

Mixed Reality is vooral door Microsoft omarmd en dat heeft geleid tot vooral zakelijke toepassingen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van machines, optimalisatie van processen (in de industrie), training en verkoopdemonstraties. Mixed Reality kan een brug slaan tussen de machines en apparaten die een bedrijf gebruikt en een virtuele omgeving. Je hebt geen dikke handboeken meer nodig, maar kunt handelingen uitleggen door het aan te wijzen. Je kunt bijvoorbeeld een expert laten meekijken tijdens een reparatie, om te kijken of alles goed gaat. Maar de expert zou de reparatie ook voor kunnen doen, zodat anderen ervan kunnen leren.

In een huiselijke omgeving kun je je zoiets ook voorstellen. Het in elkaar zetten van een IKEA-meubelstuk wordt opeens een stuk makkelijker als de juiste schroef én de plek waar je ‘m moet indraaien worden gemarkeerd via je bril. Op dezelfde manier kun je een LEGO-bouwset of een legpuzzel veel sneller maken, maar dan is wel de lol een beetje ervan af. In het bedrijfsleven kan Mixed Reality bijvoorbeeld worden gebruikt om een werkruimte of werkproces optimaal in te richten.

Ook in de zorg vind je veel toepassingen. Met Mixed Reality kunnen artsen beter aan patiënten uitleggen hoe bepaalde behandelingen en operaties worden uitgevoerd. Ook ingewikkelde ziektes zijn gemakkelijker uit te leggen als de patiënt goed begrijpt wat er aan de hand is. Beter begrip zorgt voor meer rust en een spoediger herstel. Daarnaast kan Mixed Reality worden gebruikt om patiënten te trainen in revalidatie.

Bij het opleiden van artsen kan Mixed Reality worden gebruikt om anatomische ingrepen uit te leggen. Een MRI-scan levert een 3D-beeld van een patiënt op, maar in plaats van losse slices kan het veel beter worden omgezet in een 3D-projectie, waar de artsen omheen kunnen lopen om zich een beter beeld te vormen van de situatie.

Mixed Reality heeft dus grote overlap met AR en VR, waar je hieronder meer uitleg over vindt: