2023 moet het jaar van Apple’s mixed reality-headset worden. In de eerste helft van dit jaar gaat Apple volgens meerdere bronnen de headset aankondigen, maar wat kun je er nou eigenlijk mee? Hoe bedien je Apple’s mixed reality-headset en wat zijn de mogelijkheden? Mark Gurman van Bloomberg heeft de nieuwste informatie gedeeld en geeft daarbij allerlei interessante details hoe de headset, die vermoedelijk Reality Pro gaat heten, moet gaan werken.



‘Details Apple headset gelekt: bediening, mogelijkheden en meer

Allereerst deelt Bloomberg hoe je de headset moet gaan bedienen. Het bestaat uit een headset die je op je hoofd zet. Er zit een scherm ingebouwd en aan de buitenkant zitten camera’s. Deze camera’s analyseren jouw handen en de sensoren binnenin houden de bewegingen van je ogen in de gaten. De bediening is dus een combinatie van je oog- en handbewegingen. Je kijkt naar de app of het andere virtuele onderdeel dat je wil gebruiken en vervolgens gebruik je met je handen een pinch-to-zoom-beweging om de app of functie te gebruiken.

De headset werkt zowel met augmented als virtual reality. De headset zou, net als de Apple Watch en AirPods Max, een Digital Crown krijgen waarmee je als het ware kan wisselen tussen de AR- en VR-modus. Met AR voeg je virtuele objecten toe aan de echte wereld, terwijl je in de VR-modus jezelf helemaal onderdompelt in een virtuele wereld. Daarbij kun je je omgeving dus niet meer zien. De headset draait volgens de bron op een variant van de M2-chip en heeft daarnaast nog een tweede chip genaamd Reality Processor. Er is geen constante verbinding nodig met een iPhone, maar de twee werken wel samen. De batterij is via een kabel aan de headset verbonden en moet je dus los in je zak steken. Apple zou hiervoor gekozen hebben om oververhitting bij het gezicht te voorkomen. Er zit ook een actieve koeling op. De headset zou per battery pack zo’n twee uur mee gaan.

De headset is gemaakt van aluminium, glas en zachte kussens voor enig comfort. De bron omschrijft het als vergelijkbaar met de AirPods Max, al wordt er volgens insiders wel geklaagd over de omslachtige manier van gebruiken. Aan de voorkant zit een gebogen scherm en ander mensen kunnen nog steeds de ogen van de gebruiker zien. Aan de zijkant zitten speakers en de hoofdband zorgt dat alles goed op z’n plek zit. Overigens zijn de speakers volgens de bron niet van de beste kwaliteit, waardoor Apple adviseert om AirPods te gebruiken voor meer surround geluid. Er is ook een optie om lenzen op sterkte in te laten bouwen, voor mensen die een bril dragen.

‘Reality Pro met FaceTime in VR, iPhone-functies in 3D en meer’

Maar wat kun je er dan echt mee? Volgens Bloomberg krijgt de Apple Reality Pro een interface dat lijkt op die van de iPhone en iPad, maar dan in 3D. Denk aan bekende apps zoals de Safari-browser, maar ook Foto’s, Mail, Berichten en Agenda. Apple’s diensten zoals Apple TV+ spelen ook een grote rol en met de App Store kun je apps van derden downloaden en installeren. Games gaan daarbij ook een belangrijke rol spelen, zoals dat ook bij concurrende headset gebeurd is.

Als je de headset gebruikt, kun je widgets vastzetten in je gezichtsveld. Denk aan het weer of je volgende agenda-afspraak. Tekst invoeren doe je met je stem dankzij Siri, maar je zou dit ook kunnen doen met je iPhone, Mac of iPad-toetsenbord. Dit lijkt vergelijkbaar met hoe je tekst kunt invoeren op je Apple Watch, via het toetsenbord op je iPhone. Apple werkt volgens de bron ook aan een virtueel toetsenbord die je bedient met handgebaren, maar dit is mogelijk nog niet op tijd klaar.

Tijdens een FaceTime-gesprek kan je gezicht op een realistische manier weergegeven worden aan de ander, inclusief je gehele lichaam. In een één-op-één videogesprek kun je daardoor virtueel bij elkaar zijn, maar dus niet met een cartooneske versie van jezelf. Voor grotere videogesprekken, bijvoorbeeld een virtuele meeting, wordt wel gebruikgemaakt van avatars zoals Memoji.

Filmpjes kijken behoort ook volgens de mogelijkheden, onder andere voor Apple’s eigen Apple TV+ content. Het is volgens de bron mogelijk om een film of serie te kijken waarbij het lijkt alsof je het op een gigantisch groot scherm in een andere omgeving ziet. Daarbij worden een paar extreme voorbeelden genoemd, zoals middenin een woestijn of in de ruimte. Apple werkt ook samen met andere bedrijven, waaronder Disney en Lodlby, voor het aanbieden van VR-content.

‘Apple headset als extern scherm voor je Mac’

Een opmerkelijk detail is dat je de headset ook zou kunnen gebruiken als extern scherm voor je Mac. Je kan daardoor het scherm van je Mac laten tonen op de headset in virtual reality. Het bedienen van de Mac kan dan gewoon met je muis, trackpad of toetsenbord. De headset wordt daarmee dus een soort verlengde van je Mac, waarbij alles in virtual reality getoond wordt. Of je hier een specifieke Mac voor nodig hebt, is niet bekend. Maar vermoedelijk vereist Apple dat je hier een Apple Silicon Mac voor nodig hebt.

De headset zou dit voorjaar aangekondigd worden, al staat er nog niks vast. Apple kan nog besluiten om de Reality Pro-headset iets later te onthullen, bijvoorbeeld tijdens de WWDC. Dat Apple er tijdens de WWDC over gaat praten (of dat nou voor de eerste of tweede keer is), lijkt in ieder geval een zekerheid. Daarmee kunnen ontwikkelaars ook apps voor de headset programmeren, omdat dan de benodigde softwaretools beschikbaar komen. De Reality Pro-headset zou vervolgens later in het jaar beschikbaar komen. De release lijkt in eerste instantie beperkt te zijn tot de VS, iets wat we al vaker bij Apple hebben gezien bij eerste generatie producten. Qua prijs moet je denken aan zo’n $3.000,-, wat het aanzienlijk duurder maakt dan headsets van de concurrent.