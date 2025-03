De groene bubbels zijn een bekend fenomeen. Hoewel sinds iOS 18 RCS ondersteund wordt, is het nog steeds geen soepele ervaring. In iOS 19 zou RCS een stuk beter moeten worden.

Sinds jaar en dag is het geen soepele ervaring om met de standaardapps berichten te sturen naar een persoon met een Android-telefoon als je zelf een iPhone hebt. Hoewel Apple eerst enige weerstand bood tegen de RCS-standaard, hebben ze het inmiddels omarmd. Nu krijgt RCS een flinke en nuttige update in iOS 19, want Apple gaat RCS Universal Profile 3.0 ondersteunen. Wij leggen uit wat dat voor jou gaat inhouden.

RCS wordt beter in iOS 19: dit heb je eraan

In iOS 19 krijgt RCS-ondersteuning een flinke upgrade. Berichten die via RCS worden verstuurd, krijgen end-to-end encryptie, zodat derden niet kunnen meekijken. Daarnaast introduceert Apple de mogelijkheid om te reageren op specifieke berichten en verzonden berichten te bewerken. Ook wordt het mogelijk om een verzonden bericht volledig ongedaan te maken. Bovendien worden Tapback-reacties correct weergegeven, waardoor communicatie soepeler verloopt. Daarmee komt RCS dichter in de buurt van iMessage, dat al deze functies nu al ondersteunt.

Het nieuws komt nadat de GSM Association (GSMA) heeft aangekondigd dat end-to-end-encryptie standaard wordt voor RCS. Google gebruikt nu wel al encryptie, maar alleen tussen Android-toestellen. De verwachting is dat de RCS-update in iOS 19 zal verschijnen. Tot die tijd moeten gebruikers het doen met de huidige standaard.

Wat is RCS?

RCS, oftewel Rich Communication Services, is een open standaard voor berichtenuitwisseling die is ontwikkeld is als opvolger van de traditionele sms. Het biedt functies zoals leesbevestigingen, typindicatoren en de mogelijkheid om multimedia zoals foto’s en video’s te versturen. Deze standaard is bedacht in 2007, maar wordt pas sinds kort breed ondersteund door de grote techbedrijven.

Een belangrijk onderscheid tussen RCS en iMessage is dat RCS een open source-protocol is, wat betekent dat het door iedereen gratis kan worden gebruikt. iMessage daarentegen is een gesloten systeem dat exclusief beschikbaar is op Apple-apparaten. Met de introductie van RCS in iOS 18 kunnen iPhone-gebruikers nu echter ook profiteren van de verbeterde functionaliteiten van RCS, wat de communicatie tussen verschillende platformen verbetert.

Wanneer kunnen we het gebruiken?

In Nederland is de situatie extra ingewikkeld, omdat verschillende Nederlandse en Belgische providers van plan zijn RCS uit te rollen, maar dit nog niet overal is gebeurd. Terwijl in Nederland nog geen enkele provider ondersteuning biedt, hebben in België drie providers RCS al wel geïmplementeerd. Hieronder lees je precies hoever alle providers zijn met de implementatie van RCS