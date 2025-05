Gerucht: ‘iOS 19 krijgt integratie met Google Gemini (en andere AI-modellen)’

Apple Intelligence is een onderwerp waar genoeg over te zeggen is. Hoewel er al ondersteuning was voor ChatGPT hoopt nu Google CEO Sundar Pichai dat Gemini geïntegreerd kan worden in iOS 19.

Sinds iOS 18 is het mogelijk om Apple Intelligence te gebruiken op iPhone, maar vlekkeloos werkt het nog niet. Hoewel er vorig jaar al geruchten rondgingen dat Tim Cook veelvuldig in gesprek was met Google CEO Sundar Pichai over het integreren van Google Gemini, is dit tot op heden nog niet gebeurd. Nu meldt Bloomberg dat Sundar Pichai hoopt dat in iOS 19 ook gekozen kan worden voor Google Gemini.

Gesprekken over Google Gemini al langer gaande

Het is niet voor het eerst dat er geruchten over onderhandelingen tussen Apple en Google naar buiten komen over het integreren van Google’s eigen Gemini AI-dienst in iOS. De eerste geruchten stammen alweer uit maart 2024. Volgens Bloomberg spreekt Sundar Pichai nu de hoop uit dat Google’s AI-dienst geïntegreerd kan worden in de nieuwe versie van iOS. Hij deed dit in een ondervraging door het ministerie van justitie.

Heel ondenkbaar is dit scenario ook niet, omdat Google Apple ook jarenlang een deal hebben om Google als standaard zoekmachine in Safari te hebben, al kan je tegenwoordig je zoekmachine wijzigen. Daarnaast kwamen YouTube en Google Maps vroeger als standaardapp meegeleverd op iPhone en iPad. Deze deal ligt overigens wel flink onder een vergrootglas bij zowel de Amerikaanse als Europese toezichthouders. Een deal op deze schaal zal dus zeker met argusogen bekeken worden.

Bekijk ook ‘Apple nog steeds in gesprek over Google Gemini AI-functies in iOS 18’ Apple zou in gesprek zijn om Google’s Gemini in te bouwen in iOS 18 en iPadOS 18, voor meerdere generatieve AI-functies. Daarnaast zou Apple in gesprek zijn met OpenAI.

Overigens zegt Pichai ook dat Tim Cook tegen hem gezegd heeft dat er later dit jaar meer third-party AI-modellen toegevoegd worden aan Apple Intelligence. Momenteel is er alleen een integratie tussen Apple Intelligence en ChatGPT, maar naast Gemini komen er dus later dit jaar nog meer aan.

Bekijk ook ChatGPT in Apple Intelligence: een slimme aanvulling op Siri en je iPhone Sinds iOS 18.2 is het mogelijk om de ChatGPT in te schakelen voor Apple Intelligence en Siri, zodat het nog dieper geïntegreerd is in het systeem. Lees hier hoe je ChatGPT voor Siri inschakelt en hoe je het gebruikt.

Apple Intelligence werkt niet optimaal

Met de presentatie van iOS 18 werd ook Apple Intelligence onthuld. Het is de AI-interpretatie van Apple, maar pas met de release van iOS 18.1 werd het mogelijk om voor iPhone-gebruikers om gebruik te maken van Apple Intelligence. Tot dusver verloopt dat alles behalve soepel. Zo duurde het tot iOS 18.4 voordat we – met haken en ogen – in Europa gebruik konden maken van Apple Intelligence. Daarnaast is ook de meer persoonlijke Siri verder uitgesteld tot een later moment, waarschijnlijk tot 2026.

Hoewel er dus ook integratie is voor ChatGPT bij Apple Intelligence, wil Apple de mogelijkheden wat verder uitbreiden door hier ook Google Gemini en meer aan toe te voegen. Hoewel Apple de makkelijke processen lokaal laat verwerken, wordt er voor meer complexe taken gebruik gemaakt van een partner.

Wanneer gaan we iets van deze samenwerking zien?

Het is afwachten tot we gaan zien of deze gesprekken ergens toe hebben geleidt en wanneer Google Gemini een van de mogelijke AI-modellen in iOS en iPadOS gaat worden. Op 9 juni is de keynote op het WWDC 2025. Daar worden ook iOS 19 en iPadOS 19 uit de doeken gedaan en daar zullen we waarschijnlijk meer zien als er een deal bereikt wordt voor die tijd.